Kendall Jenner scalza al Louvre per una visita privata di notte: è polemica

La top model a Parigi per la settimana della moda haute couture fa discutere per i suoi privilegi

Far parlare sempre, nel bene o nel male. E’ questo il modus operandi delle star per rimanere sempre sulla cresta dell’onda. Data la loro popolarità smisurata, che provoca sicuramente invidia, è naturale che le famose attirino anche tante critiche. Il clan Kardashian-Jenner si trova spessissimo nell’occhio del ciclone. Outfit troppo sexy, fotoritoccchi, diatribe famigliari, particolari troppi intimi sulla vita privata: ogni settimana ce n’è una. Che si parli di Kim, Khloe o Kourtney Kardashian, Kylie e Kendall Jenner poco cambia, il web è sempre pronto per indignarsi. In queste ore al centro della bufera c’è Kendall.

A cavallo in Place Vendôme

Kendall Jenner è a Parigi per la settimana della moda haute couture. Lei, sempre più famosa e sempre meno presente in passerella, seleziona con cura i suoi progetti lavorativi. Nella Ville Lumière ha accettato l’invito dell’amica Anna Wintour, sfilando nel corso del défilé Vogue World. O meglio, cavalcando. L’evento è stato organizzato dal famoso magazine insieme alle accademie giovanili di atletica di Francia: sport e moda si uniscono a poche settimane dall’inizio delle Olimpiadi. Insieme a Gigi Hadid, Kendall ha attraversato Place Vendôme a dorso di un destriero: elegantissima, ha indossato un outfit Hermès. La maison da sempre legata all’equitazione, ha fornito anche il sottosella, nell’inconfondibile arancione.

Una notte al museo

La sfilata a cavallo non è però la responsabile per le polemiche di queste ore. Vedendo le foto social di Kendall Jenner, il titolo di un film cult viene subito alla mente: Una notte al museo. Nella pellicola Ben Stiller si destreggiava per tenere a bada i personaggi storici che prendevano vita al calar del sole. Kendall invece al museo è da sola, circondata però da alcune delle opere d’arte più famose del mondo. “The Louvre at midnight” scrive lei su Instagram. Il Louvre a mezzanotte dunque, per una visita privata senza turisti e senza fastidi. Se ci aggiungiamo che negli scatti postati, dove posa di schiena mentre osserva la Gioconda e Le Nozze di Cana, la Jenner è a piedi scalzi, il danno d’immagine è presto fatto. I commenti sono arrivati a stretto giro: Che schifo con i piedi così – Lo capiamo, sei così ricca da poterti permettere di passeggiare nella notte senza scarpe tra i corridoi vuoti – Non ti sembra di esagerare? – Che mancanza di rispetto – Sei troppo privilegiata.

Innamorata a Parigi

A Parigi, oltre alle polemiche, c’è spazio anche per la cronaca rosa. Kendall Jenner infatti è in Francia con Bad Bunny. La storia tra il rapper e la top era durata più di un anno, coronata dalla patinatissima campagna pubblicitaria di Gucci. Poi, a dicembre, la coppia si era divisa, con voci che parlavano di una Kendall in lacrime per il dolore. Nei giorni del Met Gala, a maggio, i due hanno però ripreso a frequentarsi e, da allora, non si sarebbero più lasciati. Adesso lui l’ha seguita a Parigi: ovviamente non sono sfuggiti ai flash dei paparazzi. Dopo aver presenziato a un esclusivo evento di FWRD, la Jenner e Bad Bunny sono rientrati insieme in hotel. Lei, sensualissima in un long dress blu notte di Jacquemus, ha provato a nascondere il volto con la clutch. Con quel fisico statuario, di recente messo in mostra anche nei bikini Calzedonia, era però impossibile passare inosservata. A piedi scalzi o super sexy: guarda Kendall Jenner nella gallery.

Related Posts