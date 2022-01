Kendall Jenner spiega perché ha indossato l’abito sexy alle nozze dell’amica

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione Pericolosamente sexy Un voto al colore 6.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Con un vestito così puoi forse presentarti sul red carpet ma a un matrimonio no di certo. Se però sei Kendall Jenner cambia tutto. Le immagini della modella, invitata alle nozze dell’amica Lauren Perez, avevano fatto il giro del mondo. Per l’evento, che si era svolto a novembre su una spiaggia della Florida, la top aveva optato per un abito rivelatore di Monot. Un modello così sexy da aver fatto storcere il naso a molti. Kendall era stata bollata come volgare, imbarazzante ed esibizionista. Adesso, a distanza di due mesi, la star e la sposa sono tornate sull’argomento.

Indignazione social

“Era stupenda e ho amato quel vestito”; ha risposto Lauren Perez ai troll che avevano commentato con disgusto un recente post con le foto del matrimonio, dove spiccava appunto l’outfit esagerato di Kendall Jenner. Deve proprio odiare la sposa – Come avere più attenzione della sposa nel giorno delle sue nozze – Vedere Kendall vestita così a un matrimonio mi fa vomitare – Io l’avrei cacciata, hanno scritto gli utenti. Nelle settimane scorse, la socialite del clan Kardashian ci aveva tenuto a far sapere che al tempo aveva ovviamente ricevuto il benestare della sposa per il look.

Gara di seduzione tra damigelle

Kendall Jenner non era l’unica top invitata, con lei a fare festa c’erano anche le amiche e colleghe Hailey Baldwin e Bella Hadid. Le damigelle erano arrivate all’evento con un delicato abito azzurro di Bec & Bridge, perfetto per l’occasione. Poi, per il party, si erano cambiate, dando libero sfogo al loro estro. La Hadid aveva optato per un modello vintage dalla stampa coloratissima di Roberto Cavalli mentre la Baldiwin aveva puntato sulle paillettes con un frizzante abito di Magda Butrym. E poi c’era Kendall, con il suo vestito nero dai motivi strategici sulla pancia, che copriva meno di un bikini. Le tre si erano divertite in bagno davanti allo specchio, postando selfie da capogiro. Voi le vorreste delle ospiti vestite così?

