La top model in vacanza ad Aspen tra look caldi per le piste e costume striminzito per lo shooting casalingo

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Pericolosamente sexy Per tutte le tasche 6.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Solo qualche giorno fa Kendall Jenner aveva raccontato al mondo perché a novembre avesse scelto una mise indecente per il matrimonio dell’amica (QUI i dettagli), adesso la top model torna a stupire per delle foto bollenti sulla neve. In vacanza ad Aspen, in Colorado, la Jenner trascorre le giornate sulle piste da sci, con qualche inframezzo di shopping nelle boutique più esclusive della rinomata località sciistica statunitense. Ma è nel giardino della villa che condivide con gli amici che la modella dà il meglio di sé.

Tutta pelo come Kim

“Wim Hof ha detto bagni di ghiaccio”, scrive Kendall Jenner su Instagram. Wim Hof, soprannominato The Iceman, è uno sportivo olandese, noto per la sua capacità di resistere alle temperature più rigide. La Jenner lo prende in parola e sembra cavarsela benissimo al freddo. Kendall ride e scherza nella neve fresca con addosso un micro bikini nero. Certo, i piedi sono tenuti al caldo da un paio di stivali in eco-pelliccia di Miu Miu ma viene difficile credere che la top non stesse soffrendo durante gli scatti. Cosa non si fa per una foto acchiappaclick? Del resto anche la sorella Kim Kardashian qualche anno fa aveva proposto lo stesso tipo di immagine ma lei di peloso, oltre alle calzature, aveva anche il costume (RIGUARDATE LA GALLERY).

Calda e firmata sulle piste

A parte il servizio fotografico improvvisato e rivelatore, Kendall Jenner in montagna è vestita per non patire il freddo. Per scendere lungo le piste innevate con il suo snowboard la socialite opta per outfit accattivanti e firmatissimi. I pantaloni bianchi o neri, firmati The North Face, sono basic ma giacche e maglioni non passano inosservati. Il piumino argento di Lanvin risplende sotto i raggi del sole mentre il dolcevita verde acido di Raf Simons spezza il total white. Per i giri di acquisti nei negozi del lusso la Jenner punta invece su eleganti cappotti o pellicce da signora. Ai piedi niente scarponi ma sensuali stivali di Dora Teymur. Scopri tutti i look di Kendall tra i monti nella gallery.

