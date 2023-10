Kendall Jenner fa la testimonial per Gucci ma Kim Kardashian non ci sta

Cosa sono, ormai, le fashion week senza le donne del clan Kardashian/Jenner? Le star della tv diventate imprenditrici presenziano a eventi selezionati, facendo il pieno di flash e, molto spesso, di critiche. Di solito sono Kim Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner a passarsi il testimone della moda. C’è chi si indigna per il loro attuale ruolo nell’olimpo più glam che ci sia e chi le acclama per l’intraprendenza. Di fatto, di loro si parla sempre. Ecco cos’hanno fatto in queste settimane calde.

Le Kardashian/Jenner in fashion week

Dopo la Milano Fashion Week sembrava che, a questo giro, avremmo visto solo Kylie Jenner nelle parterre delle sfilate. A Parigi però sono arrivate anche Kim Kardashian, Kendall Jenner e Kris Jenner. Da Schiaparelli una Kylie tutta cristalli ha applaudito Kendall, in passerella con un abito rosso interamente ricoperto di unghie finte. Kendall ha sfilato anche nell’atteso show-evento di L’Oreal. A calcare il catwalk con lei c’era Miriam Leone mentre a fare il tifo per la top americana ci ha pensato mamma Kris che, giorno dopo giorno, loda le figlie e le loro imprese milionarie a mezzo social.

Anna Wintour è arrabbiata?

Le Kardashian/Jenner sono tutte famosissime e molto acclamate ma la più nota resta sempre Kim Kardashian. L’influencer è al centro del gossip anche per la sua vita amorosa: dal burrascoso divorzio da Kanye West alla love story con Pete Davidson fino a una serie di altre indiscrezioni, è sempre protagonista. Alla Paris Fashion Week Kim ha presenziato alla sfilata di Victoria Beckham dove, pare, ha creato qualche malumore. Fasciata in uno slipdress lilla, la Kardashian è arrivata in ritardo per lo show, facendo presumibilmente arrabbiare Anna Wintour, cui sedeva vicino. La direttrice di Vogue America, con un’espressione glaciale, avrebbe lasciato la location immediatamente dopo lo show, senza salutare nessuno, né Victoria né il marito David Beckham né, tantomeno, Kim. Si dice nell’ambiente che, dalla fine del matrimonio con Kanye, la Kardashian sia stata fatta fuori dalla cerchia della Wintour: lui è (era?) una potenza, lei molto meno e Anna non vuole più scendere a compromessi. Quanto ci sarà di vero?

Per Gucci con amore

Kendall Jenner, si sa, è la super modella di casa. Non solo sfilate per lei che, nei giorni scorsi, ha creato hype per una nuova campagna pubblicitaria. La top è il volto di Gucci Valigeria ma… non è sola. Con lei negli scatti patinati c’è il fidanzato Bad Bunny. I due fanno coppia fissa da qualche mese e la relazione si sta facendo sempre più seria. Scattata all’interno di un aeroporto, l’adv campaign esplora il senso di intimità del viaggiare insieme. Kendall e Bad Bunny di divertono sui carrelli che trasportano i bagagli, posano sulle scale mobili con gli occhiali scuri, si rilassano sui divanetti: bellissimi e innamorati, catturano la scena. Al loro fianco ci sono sempre gli accattivanti prodotti multi logo della maison del lusso.

Kim si prende la scena

Poteva Kim Kardashian stare a guardare? Ovvio che no! Un paio di giorni dopo la pubblicazione delle immagini patinate di Kendall Jenner, “l’ingombrante” sorella ha postato una serie di scatti su Instagram dal contenuto bollente. Nelle foto super sexy Kim posa sul letto, a notte fonda, con la camicia aperta e un micro reggiseno gioiello. Niente di strano, la Kardashian ci ha già abituati a questi contenuti. Nel post però indossa un total look Gucci, brand per cui Kendall Jenner è appunto la nuova testimonial. Le critiche sono arrivate a stretto giro sui social: Dai, Kim, lascia a Kendall il suo momento – Quanta plastica! – Non fai mai brillare le tue sorelle – Allora Kourt aveva ragione. L’ultimo commento fa riferimento alla presunta litigata tra Kim e Kourtney Kardashian, in relazione alle collaborazione con Dolce&Gabbana. Parenti serpenti ma, finché se ne parla, vincono tutte: guarda le Kardashian/Jenner nella gallery.

