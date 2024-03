Kendall Jenner in versione preppy: poco make up e look casual

Diva glamour sui red carpet, icona sexy in passerella, audace e disinibita in bikini: Kendall Jenner ha già mostrato molte delle sfaccettature della sua personalità. Ora alle tante versioni di sé che la modella ha raccontato, se ne aggiunge un in più. Nella campagna per Tommy Hilfiger ha tirato fuori la sua anima più allegra e sbarazzina, posando con un gruppo di amici sotto gli infiniti cieli blu di Los Angeles, immersa in un atmosfera preppy in cui semplicità ed eleganza sono le parole chiave.

Kendall Jenner protagonista della campagna Tommy Hilfiger

Viso pulito e sorridente, con un make-up delicato e quasi impercettibile; capi essenziali nei toni iconici del rosso, bianco e blu tipici di Tommy Hilfiger, tra polo, trench e camicie. Così si presenta Kendall Jenner nelle foto della nuova campagna del brand, realizzate dal fotografo Renell Medrano. La modella posa sorridente e sbarazzina insieme a un gruppo di amici composto da Ebony Riley, Fai Khadra, Travis Bennett, Devon Lee Carlson e Hannah Logan. Allegri, spensierati e affiatati: si respira un’aria di complicità e di ottimismo.

I mille volti di Kendall Jenner

“Tommy crea grandi classici, reimmaginati per i giorni nostri. Ogni anno prende capi fondamentali e senza tempo, e li rende freschi e nuovi” ha detto Kendall Jenner a proposito della collaborazione con Tommy Hilfiger. E lo stilista ha commentato: “Conosco Kendall e la sua famiglia da anni ed è stato straordinario assistere alla sua ascesa nel mondo della moda”. In effetti la modella 28enne di strada ne ha fatta tanta e il suo è uno dei volti più amati e richiesti. Con la stessa grazia posa seminuda per Jacquemus o sexy e potente per Stuart Weitzman, dimostrando di saper vestire mille pelli e di essere a suo agio con tutte.

Kendall Jenner è fidanzata?

E se la vita professionale di Kendall Jenner è ricca di sfide, anche sul piano sentimentale sembra esserci del movimento. A dicembre era improvvisamente giunta al termine la sua storia d’amore con Bad Bunny e, nonostante abbiano poi passato il Capodanno insieme, pare che l’auspicato ritorno di fiamma non ci sia stato. Si dice però che si sia riaccesa la scintilla con il suo ex Devin Booker, con cui ha avuto una storia tira e molla dal 2020 al 2022. I due sarebbero stati avvistati insieme al Super Bowl 2024, ma ovviamente loro sui social mantengono il riserbo. Per ora meglio dedicarsi agli amici e alla carriera, il resto si vedrà.

