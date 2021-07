Khaby Lame, shopping, ghiacciolo e simpatia a Milano con l’outfit firmato

Pomeriggio in centro in compagnia degli amici per l'influencer che ha battuto Chiara Ferragni

Tutti ormai conoscono Chiara Ferragni. L’influencer più famosa del nostro Paese e tra le più popolari a livello mondiale non può fare un passo senza essere fotografata. Del resto lei ha basato la carriera sulla condivisione costante della sua vita, dalla sfera familiare ai progetti di lavoro. Chiara vanta 24,2 milioni di follower su Instagram. C’è però un ragazzo che di recente ha battuto il suo primato di influencer italiana più seguita: Khaby Lame.

Tutti seguono Khaby

Ma chi è questo 21enne nato in Senegal e trasferitosi a Chivasso da quando era poco più che neonato? Già molto noto tra i giovanissimi, Khaby Lame è balzato di recente agli onori delle cronache proprio per aver superato il numero di utenti della Ferragni, ora lui ne ha 29,3 milioni. Khabane, detto Khaby, però, è conosciuto sopratutto su TikTok, dove pubblica quotidianamente video corti e divertentissimi per la gioia dei suoi 87 milioni di fan. Insomma è lui la nuova star del web.

A spasso con gli amici

Sempre impegnato a creare nuovi contenuti accattivanti, Khaby Lame trova anche il tempo per godersi i meritati frutti del suo lavoro. Il TikToker si è concesso un pomeriggio di relax insieme agli amici a Milano, città dove ora vive. Prima un pranzo in Corso Garibaldi poi due passi tra le boutique per un po’ di shopping. Non sono mancati i selfie con le tante persone che l’hanno riconosciuto. Lui, sempre disponibile e solare, si è prestato volentieri per gli scatti. Infine, vista la calura di luglio, Khaby ha comprato un ghiacciolo alla menta, prima di farsi riaccompagnare a casa.

L’outfit firmato

Per passeggiare nel capoluogo meneghino, Khaby Lame ha optato per un outfit casual e comodo ma di sicuro impatto. La camicia blu a maniche corte con motivo grafico di Marcelo Burlon County of Milan (391 euro) non passa inosservata. Ai piedi Khaby sfoggia un paio di sneakers Jordan (465 euro) sui toni del beige, un modello da vero influencer (GUARDA LA COLLEZIONE DI SCARPE DI FEDEZ). Come non notare infine i jeans? Arricciati alla caviglia, hanno disegnato Sasuke Uchiha, uno dei protagonisti del manga giapponese Naruto. L’accessorio che spicca di più però è il suo sorriso contagioso!

