Il compleanno dorato di Kim Kardashian a Parigi

Una serata indimenticabile per Kim Kardashian che, a Parigi, ha inanellato due eventi importanti nella stessa sera. La star ha prima calcato il red carpet per la premiere della nuova serie tv che la vede protagonista, poi si è diretta alla sua festa di compleanno. Due ovviamente i look, entrambi vintage ed entrambi da capogiro. La capitale francese si è trasformata nel palcoscenico perfetto per celebrare non solo un nuovo capitolo della sua carriera artistica, ma anche un traguardo importante della sua vita.

Una vita da protagonista

Il 21 ottobre Kim Kardashian ha compiuto 45 anni: la sua è un’esistenza straordinaria. Nata a Los Angeles nel 1980 da Robert Kardashian, celebre avvocato, e Kris Jenner (nata Houghton), Kim è diventata un’icona globale della cultura pop. La sua ascesa alla fama è iniziata nei primi anni 2000, ma è stato il reality show Keeping Up with the Kardashians, lanciato nel 2007, a trasformarla in un fenomeno mediatico mondiale. Da quel momento ha costruito un impero imprenditoriale, che spazia dalla moda alla bellezza, con brand di successo (e discussi) come SKIMS. Madre di quattro figli – North, Saint, Chicago e Psalm, nati dal matrimonio con Kanye West – la Kardashian ha saputo reinventarsi costantemente, passando da personaggio televisivo a imprenditrice di successo, influencer e, più recentemente, anche attrice. Una vita fondata sul successo, che lei ha festeggiato degnamente a Parigi, la città che più di ogni altra incarna glamour e alta moda.

Principessa in azzurro

Prima del party di compleanno, Kim Kardashian aveva un altro importante appuntamento: presenziare alla premiere della nuova serie tv dove recita, All’s Fair. Per l’occasione ha scelto un outfit principesco e vintage, confermando ancora una volta la sua passione per i capi d’archivio. Non è una novità: l’imprenditrice californiana ama profondamente i pezzi storici della moda e, come da lei stessa dichiarato, è costantemente alla ricerca di creazioni iconiche, che hanno fatto la storia del fashion. Sul red carpet ha incantato tutti indossando uno splendido abito azzurro Dior by John Galliano, proveniente dalla collezione primavera/estate 2000 della maison.

Il modello in raso, con una scollatura generosa, metteva in risalto il décolleté. Le maniche corte e il corpetto aderente in vita si allargavano in una gonna a sirena. A differenza della sua recente apparizione all’Academy Museum Gala, dove il trucco era rimasto nascosto, questa volta i fan hanno potuto ammirare il suo beauty look romantico e sofisticato: eyeliner allungato, labbra glossy e capelli raccolti in uno chignon liscio e tirato. A completare il tutto, preziosi diamanti Repossi. Kim Kardashian era in ottima compagnia sul tappeto rosso, con lei c’era l’orgogliosa mamma, Kris Jenner.

La festa al Crazy Horse

Kris Jenner era a Parigi non solo per accompagnare Kim Kardashian alla premiere, ma soprattutto per festeggiare il 45esimo compleanno della figlia. La location scelta per l’occasione è stata il leggendario Crazy Horse, uno dei cabaret più famosi della capitale francese. Situato nell’elegante Avenue George V, questo locale iconico è celebre in tutto il mondo per i suoi spettacoli artistici di danza e burlesque, caratterizzati da giochi di luce sofisticati e coreografie sensuali: un’istituzione cittadina dal 1951. A fare festa con lei c’erano, oltre alla madre, le co-star della serie tv, tra cui Naomi Watts e Teyana Taylor.

Una dea dorata

Per un evento del genere, il suo 45esimo compleanno, Kim Kardashian non poteva che scegliere un outfit degno di nota. Ancora una volta, l’imprenditrice ha optato per un abito vintage, dimostrando il suo profondo rispetto per la moda. Fotografata all’arrivo al celebre locale, la festeggiata ha esibito un altro pezzo di storia fashion. La Kardashian ha sfoggiato il Look 28 dalla collezione haute couture primavera-estate 1997 di Givenchy by Alexander McQueen. Il look, appartenente alla sfilata Search for the Golden Fleece, presentava un corsetto in oro scolpito con un bustier asimmetrico, una gonna in tulle bianco arricciato e uno strascico armonioso.

Come Naomi

Non c’è da meravigliarsi che l’influencer sia rimasta così affascinata dai capi presentati quell’anno sulla passerella del brand. Si trattava infatti della collezione di debutto di McQueen per la storica maison francese. Il ribelle stilista britannico, scomparso prematuramente nel 2010, si era ispirato alla mitologia greca, vestendo un cast di modelle in silhouette drammatiche. La mise di Kim era stata indossato in passerella da Naomi Campbell, nel corso dello storico défilé. Kim Kardashian ha portato i capelli raccolti in uno chignon con riga centrale liscia e un trucco bronzato, che esaltava le tonalità del vestito. Un look indimenticabile per un’occasione indimenticabile: guarda le immagini nella gallery.

