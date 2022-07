Kim Kardashian non fa niente in sordina. Oltretutto, la star sembra alzare il tiro ogni giorno. Dopo l’accesa polemica per aver indossato l’abito di Marilyn Monroe al Met Gala (QUI tutti i dettagli), non si è risparmiata alla Paris Fashion Week. Con lei c’erano anche la mamma Kris Jenner e la figlia North West che, a 9 anni, ha catturato l’attenzione di stampa e curiosi.

Modella in passerella

Sfila l’haute couture… e sfila anche Kim Kardashian. La star ha debuttato come modella in passerella, protagonista assoluta nello show di Balenciaga. Il legame con Demna Gvasalia, fashion director del brand, è fortissimo. Negli ultimi mesi la coppia ha intrapreso una serie di progetti imprenditoriali, culminati adesso con il défilé di alta moda. Nessuno si sarebbe aspettato di vederla sul catwalk e invece eccola lì, fasciata in un lungo abito nero di pelle, con i guanti integrati. L’influencer ha camminato fiera, sotto gli occhi estasiati dei presenti, tra cui una soddisfatta Anna Wintour. Poi, via alla cena esclusiva organizzata dalla maison. Lì Kim si è presentata con un vestito di paillettes accessoriato da una maschera di plastica dall’aspetto alieno.

Mamma e figlia con l’anello al naso

E’ stata poi la volta della sfilata Jean Paul Gaultier, disegnata da Olivier Rousteing in veste di guest designer. Lo stilista si è ispirato agli archivi, creando una collezione nostalgica che ha ripercorso la storia iconica del marchio. In questa occasione Kim Kardashian si è presentata insieme alla figlia North West. Il duo mamma-figlia ha optato per un outfit in pendant. Abiti gessati, basco in testa, occhiali tondi e, soprattutto, anello al naso. Sia Kim che North hanno infatti sfoggiato un piercing alla narice, collegato da una catena alla collana. “Sono così felice che mia figlia ami accompagnarmi nei viaggi di lavoro e sono grata di poter creare dei ricordi insieme a lei e a mia mamma”, ha scritto Kim Kardashian su Instagram.

Osé… ma non come Madonna

Il look abbinato di Kim Kardashian e North West ha certamente catalizzato l’interesse di tutti ma c’è un altro dettaglio che non è sfuggito ai fashionisti. Il vestito Jean Paul Gaultier scelto dalla Kardashian è infatti la rivisitazione di un modello che ha fatto la storia del costume. Indossato da Madonna per lo show Gaultier del 1992, aveva dato scandalo. Nell’originale il seno era completamente scoperto, in quello di Kim ci sono invece dei pannelli nude. Insomma, Kim Kardashian provoca ma in quanto a scandali ne ha di strada da fare per eguagliare la regina del pop.

