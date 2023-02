Kim Kardashian musa di Dolce&Gabbana: dalla campagna alla fashion week

Un sogno di lusso e moda a occhi aperti. Kim Kardashian è la protagonista della nuova campagna di Dolce&Gabbana e posa, bellissima, sexy e bionda, con i capi della collezione primavera/estate 2023, che sottolineano le sue curve da capogiro. Il brand e l’imprenditrice hanno di recente svelato le immagini patinate. Pochi giorni dopo Kim è arrivata a Milano, per la fashion week.

Sensuale nella campagna

Affascinante, carismatica e sensuale: Kim Kardashian, negli scatti del duo Mert&Marcus è diva all’ennesima potenza. Con le sue forme morbide e il suo piglio deciso, è la sintesi perfetta dell’ideale di femminilità della maison made in Italy. Languida e allo stesso tempo potente, posa con tutto il suo carico di sex appeal nelle foto in bianco e nero. La fotocamera indugia sui dettagli, mentre sensualità ed eleganza si fondono in un mix perfetto.

La collezione

La collezione presentata da Kim Kardashian è un viaggio attraverso il DNA di Dolce&Gabbana, in cui nuovi significati incontrano i caratteri inconfondibili che hanno fatto la storia del brand. La maison ha aperto i propri archivi, rielaborando in chiave moderna alcuni capi iconici degli anni Novanta e del primo decennio del Duemila. Un esempio è il longdress metallico che ne riprende uno della collezione 1998-99, oppure il miniabito in raso bianco che si ispira a un capo della F/W 1991-92, come dichiarato sulle etichette dei vestiti.

Vintage alla fashion week

La passione di Kim Kardashian per gli archivi storici si è vista anche nei look sfoggiati alla Milano Fashion Week. L’influencer si è fermata pochissimi giorni in città ma è stata in grado di catturare tutta l’attenzione, scegliendo quattro outfit Dolce&Gabbana da far girar la testa. Per assistere in prima fila allo show della maison, Kim ha optato per un completo custom interamente ricoperto da cristalli rossi, composto da un reggiseno e da una gonna a sirena che fasciava i fianchi. Per l’esclusiva cena organizzata dagli stilisti la Kardashian era selvaggia in un abito pitonato, chiuso da un laccio malizioso: nel 2005 l’aveva indossato Naomi Campbell in sfilata.

Per un po’ di shopping nella boutique meneghina del brand, Kim Kardashian ha indossato un completo tutto fibbie in pelle beige con giacca crop e minigonna. Acclamata dalla folla, si è affacciata al balcone del negozio come una regina, salutando i fan in visibilio. Infine, per un afterparty in Terrazza Martini, l’imprenditrice ha scelto ancora una volta il rosso, con un bustino, una longuette al ginocchio e degli stivali di pitone. Al collo due croci, pendenti che tanto ama ultimamente.

Il sodalizio artistico

Tra Kim Kardashian e Dolce&Gabbana il sodalizio è ormai collaudato e, ora che ha preso le distanze da Balenciaga, l’influencer occupa a pieno titolo il ruolo di musa del brand italiano. Il legame tra lei e la casa di moda era stato anticipato a maggio 2022, quando alle nozze di sua sorella Kourtney Kardashian con Travis Barker tutti (ospiti e sposi) avevano indossato look della maison, rendendo ancora più sottile il confine tra pubblico e privato. La collaborazione è stata ufficializzata a settembre durante la Milano Fashion Week, quando è stata presentata la collezione Ciao Kim! con la Kardashian nelle vesti di stilista. Poi è arrivata la campagna pubblicitaria e ora la toccata e fuga alla Mfw. E siamo solo all’inizio di una storia promettente e destinata a durare a lungo: chissà quali sorprese ci sono in serbo per il futuro.

