Kim Kardashian, ecco com’è cambiata nel tempo tra ritocchini e diete

Kim Kardashian è periodicamente al centro di accese polemiche che ruotano intorno al suo corpo. La star non ha mai fatto mistero del suo desiderio di perfezione, tra chirurgia estetica, fotoritocco, trattamenti di bellezza e allenamento. Nel corso degli anni è molto cambiata sia in viso che nel fisico, prova ne sono le foto della sua infanzia e adolescenza, che lei pubblica a ritmo serrato.

Chili persi e chirurgia

Creme miracolose (lei definisce ottime anche quelle del suo brand SKKN), ritocchini, dolorose pratiche di ringiovanimento: Kim Kardashian le prova tutte in quanto a pratiche beauty. “E’ doloroso ma ne vale davvero la pena”, aveva scritto Kim qualche mese fa su Instagram, mostrando il ventre arrossato. L’imprenditrice aveva ammesso di essersi sottoposta a una seduta di laser Morpheus 8 per ridurre la pancia e renderla più liscia. A maggio 2022 invece il suo dimagrimento estremo (7 chili in 3 settimane ma poi di chili è arrivata a perderne 10) per entrare in un vestito aveva fatto rapidamente il giro del mondo, non senza indignazione. Certo, non era un abito qualunque, bensì il modello indossato da Marilyn Monroe per cantare “Happy Birthday” a John F. Kennedy nel 1962. Nel tempo non sono poi mancate le polemiche per l’impiego eccessivo di fotoritocco e lei stessa ha dichiarato con orgoglio di farne largo uso. Ma alla fine com’era Kim da giovane?

Com’era e com’è

Con 348 milioni di follower il profilo Instagram di Kim Kardashian è fonte d’ispirazione per molti. Consapevole del suo potere mediatico, l’influencer condivide spesso scatti della sua infanzia, quasi a voler sottolineare la sua straordinaria metamorfosi, sia in termini lavorativi che di cambiamento fisico. Nell’ultimo anno ha sperimentato con varie tonalità di biondo ma per tutta la vita la Kardashian è stata mora e, da qualche settimana, è tornata alle origini. Alle superiori portava i capelli al naturale, lunghissimi o in graziosi caschetti. Gli occhi scuri e profondi sono rimasti inalterati mentre le sopracciglia hanno seguito i trend beauty decennio dopo decennio. Anche il corpo è stato modellato da body sculpting e trattamenti vari. Amante della chirurgia, per sua stessa ammissione (“Mi interessa davvero tanto apparire al meglio”, ha dichiarato ad Allure), è notevolmente cambiata nel tempo: scopri nella gallery com’era e com’è.

