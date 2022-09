Il sogno americano ha le curve sinuose di Kim Kardashian. La modella e imprenditrice è la protagonista della cover del numero di settembre Interview Magazine: American Dream Issue, con uno scatto che lascia a bocca aperta. Con i capelli biondissimi e le sopracciglia decolorate, l’influencer per eccellenza lancia sguardi dardeggianti alla fotocamera. A catturare l’attenzione, è il suo lato B inconfondibile, lasciato scoperto dai jeans abbassati. Il tutto, sullo sfondo della bandiera a stelle e strisce: la cover “patriottica” è fatta.

Kim Kardashian cover girl per Interview Magazine

Le foto di Kim Kardashian per Interview Magazine, scattate da Nadia Lee Cohen, sono una più bollente dell’altra, a partire da quella per la cover della rivista. Indossa giubbotto e pantaloni in denim Bottega Veneta, e con malizia scopre il lato B sottolineato dal jockstrap (il sospensorio, un indumento intimo maschile che si usa durante lo sport). Gli outfit sono più che maliziosi, tra le trasparenze dei top che rivelano i capezzoli e i jeans sbottonati che mostrano l’underwear da uomo.

Gli slip a stelle e strisce, la bandiera sullo sfondo, gli armadietti della palestra che richiamo alla memoria quelli visti in tanti film americani: tutto contribuisce a ricostruire un immaginario Made in USA.

Icona americana?

Non dimentichiamo la candidatura dell’ex marito Kanye West alle presidenziali del 2020. Del resto, cosa c’è di più americano di Kim Kardashian? Lei stessa è ossessionata da questa appartenenza e si diverte a giocare con la propria immagine e con la percezione del pubblico: come quando al Met Gala ha vestito i panni (letteralmente) di Marilyn Monroe (QUI i dettagli). All’appuntamento più glamour di New York ha debuttato con la chioma biondissima e non l’ha più abbandonata: “Mi fa sentire differente” ha detto a Interview Magazine, anche se per l’autunno ha intenzione di tornare al suo colore naturale.

E sempre rimanendo in tema di icone americane, la ricca imprenditrice non si è fatta sfuggire nemmeno il confronto con la pop star Madonna (guardalo QUI).

Un anno di cambiamenti

Negli ultimi mesi Kim Kardashian ha subito una vera metamorfosi. Per riuscire a realizzare il sogno di indossare l’abito di Marilyn Monroe si è sottoposta a una dieta ferrea che l’ha portata a perdere 7 kg in 3 settimane. “Il mio obiettivo glamour è di restare in forma per sempre” ha detto a Interview Magazine. Inoltre ha abbandonato, almeno temporaneamente, la chioma nera a favore del platino.

Ma la rivoluzione non è stata solo estetica: anche sul piano sentimentale si è verificato un bel trambusto. Prima il divorzio da Kanye West, poi la relazione con Pete Davidson e infine l’annuncio della rottura, tutto nel giro pochi mesi. Quello che non cambia mai è il sex appeal esplosivo di Kim, un sogno (erotico) americano in carne ed ossa.

