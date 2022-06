Mentre Kim Kardashian postava uno scatto paradisiaco via l’altro da una location segreta ai Tropici, negli Stati Uniti scoppiava l’ennesima polemica su di lei. La star è in vacanza insieme al fidanzato Pete Davidson e, al mare, sfoggia ovviamente il bikini. Il fattaccio però ruota intorno a un abito, e che abito!

Il vestito iconico

A inizio maggio le immagini di Kim Kardashian sul red carpet del Met Gala 2022 avevano fatto rapidamente il giro del mondo (QUI i dettagli). Sebbene ci fosse una forte curiosità intorno all’uscita ufficiale insieme al suo Pete, l’interesse si era concentrato soprattutto sul vestito scelto dall’imprenditrice per l’evento. Kim si era infatti presentata sul tappeto rosso con l’abito che Marilyn Monroe aveva indossato nel 1962 al Madison Square Garden di New York per cantare “Happy Birthday Mister President” a John Fitzgerald Kennedy. Il modello beige con taglio a sirena, creato da Jean Louis, è parte dell’immaginario collettivo e appartiene alla storia del costume.

La dieta ferrea

In occasione del Met Gala (QUI i look più riusciti dell’edizione 2022) il vestito era stato prestato a Kim Kardashian dal Ripley’s Believe It or Not! Museum di Orlando. Una concessione straordinaria, considerando che il capo era stato acquistato nel 2018 dal museo della Florida per una cifra esorbitante, quasi 5 milioni di dollari. Era stata la stessa Kardashian ad aver ammesso durante la soirée di essere stata costretta a perdere 7 chili per poter entrare nell’aderentissimo abito. In origine infatti i curatori le avevano negato il permesso a causa del suo peso. Allo stesso tempo era stato dichiarato come Kim si fosse cambiata subito dopo le foto di rito, indossando una replica, affinché l’originale potesse essere preservato al meglio.

Gli ingenti danni

Le cure maniacali dei responsabili del museo evidentemente non sono bastate. E qui veniamo alla polemica. Sono di queste ore le foto pubblicate su Instagram che mostrano i danni riportati dal vestito dopo essere stato indossato da Kim Kardashian. Strappi nel delicato tessuto, cristalli mancanti o attaccati per un filo: le immagini a confronto parlano da sole. I commenti social non si sono fatti attendere. Perché gliel’hanno fatto mettere? – Maneggiato con i guanti bianchi, custodito in una teca e poi lo prestate a Kim? – Ma non hanno visto con quanta fatica saliva sulle cosce? Era scontato che si rompesse.

Il valore

L’ultima affermazione in particolare era già stata fatta poco dopo la serata. Erano infatti circolati degli scatti che mostravano come il vestito proprio non si chiudesse sul famoso lato B di Kim Kardashian. Lei, per mascherare la cosa, si era sempre fatta fotografare con una pelliccia bianca calata sulle natiche. Si dice che, dopo essere stato indossato da Kim, il valore del vestito sia schizzato a circa 10 milioni di dollari. Sarà ancora vero dopo questo scandalo? Sbircia nella gallery le foto dell’abito e dei danni riportati.