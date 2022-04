MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Un voto al colore Pericolosamente sexy Idea regalo 5.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

La ricerca continua della perfezione può giocare brutti scherzi. Lo sa bene Kim Kardashian, che sembra essere caduta ancora una volta (QUI il precedente) nel tranello del fotoritocco esagerato. E sbagliato. Scatenando l’ira del web, che l’ha accusata nuovamente di voler creare modelli che non esistono nella realtà.

Body loving… ritoccato

Kim Kardashian ci prova a promuovere il body loving e la diversità. Ha creato una linea di intimo, Skims, che si ripropone di vestire tutte le taglie (dalla XXS alla 4XL) e tutti i colori di pelle (i suoi capi sono declinati in una decina di nuance). Poi però non riesce a resistere alla tentazione di apparire senza difetti sui social, vanificando il suo lavoro di inclusione. L’ultimo scivolone arriva direttamente da Instagram, dove Kim ha pubblicato tre foto all’apparenza al naturale, ma in realtà patinatissime.

Dov’è l’ombelico?

Negli scatti la star posa davanti a una piscina, con addosso dei pantaloni della tuta e la lingerie del suo brand. Peccato che, nella smaniosa ricerca di un contenuto al netto di imperfezioni, pare si sia cancellata anche l’ombelico. Sarà forse sotto lo slip a vita alta? I follower non sembrano molto convinti. Non sapevo che il tuo ombelico fosse così in basso – Ti sei dimenticata qualcosa sulla pancia – L’ombelico ha lasciato la conversazione, la punzecchiano nei commenti. Dopo giorni di polemiche è stata la stessa Kim Kardashian a tornare sull’argomento. Peggiorando la situazione. “Non avevo realizzato quanto vi fossero graditi i miei post con Photoshop. Se questo vi è piaciuto, ne ho molti altri”, ha scritto l’imprenditrice ironicamente.

Le nipoti “modificate”

La Kardashian ha poi svelato di aver ritoccato anche le nipoti per esigenze estetiche. A ottobre 2021 l’influencer ha portato a Disneyland la figlia Chicago insieme alla cugina Stormi. Lì ha scattato molte fotografie ma, quando la sorella Kylie Jenner non le ha dato il permesso per pubblicare le immagini, Kim ha deciso di sostituire il volto di Stormi con quello di True, figlia dell’altra sorella Kourtney Kardashian. Anche il colore dei pantaloni della piccola è stato alterato. Il motivo? Mantenere la linea cromatica sui toni del rosa e dell’azzurro del suo feed di Instagram. “Sapete quanto l’estetica significhi per me, non potevo permettere che Kylie rovinasse la mia pagina”, ha aggiunto Kim Kardashian con orgoglio. Un ulteriore passo falso che i fan non hanno gradito. Sbirciatela (ritoccata?) nella nostra gallery.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kim Kardashian (@kimkardashian)

Related Posts