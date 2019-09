Kim Kardashian fa soldi vendendo culotte

Kim Kardashian aveva promesso un linea di shapewear che vestisse le donne di tutte le forme e di tutti i colori. E così è stato! Dopo mesi di attesa, protrattasi a causa del nome iniziale scelto per il brand, Kimono, che ha fatto infuriare i giapponesi, la star americana ha lanciato pochi giorni fa Skims. Un termine che contiene il nome della star, ovviamente visto il noto egocentrismo, ma anche il verbo to skim (scremare), che indica come l’intimo ideato dalla Kardashian serva davvero a modellare le curve femminili.

Taglie dalla XXS alla 5XL, nove colori disponibili e modelli variegati, dai body interi, ai reggiseni fino alle culotte monogamba per gli abiti asimmetrici: Kim Kardashian ha pensato davvero a tutto, tranne che allo stock. I prodotti infatti sono andati sold-out sul sito nel giro di pochi minuti e si calcola che Kim abbia guadagnato due milioni di dollari solo nei primissimi secondi di vendita.

Come se non bastasse, nei giorni precedenti il lancio, tutte le sorelle di Kim Kardashian, hanno postato immagini con indosso i capi, dimostrando come le proposte siano davvero adatte a tutte, dalla burrosa Kylie Jenner all’esile top model Kendall Jenner. La più felice è sicuramente mamma Kris Jenner, che non ci pensa nemmeno a spogliarsi per pubblicizzare gli articoli Skims, ma si gode, vestita di tutto punto, lo spropositato e perennemente in crescita patrimonio di famiglia.

