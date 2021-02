Vacanza al femminile (e in bikini) per le sorelle Kardashian

Sono settimane un po’ agitate quelle che sta vivendo Kim Kardashian. La star americana infatti avrebbe deciso di separarsi definitivamente dal marito Kanye West. Le indiscrezioni sulla profonda crisi tra la socialite e il rapper si ripresentano periodicamente da anni. Adesso però la coppia sembra davvero arrivata al capolinea. La battaglia per il divorzio, con un totale di 2.2 miliardi di dollari da spartire, si annuncia agguerrita. Per distarsi un po’ l’influencer ha deciso di fare i bagagli e partire insieme alle sorelle per un Girls Trip (un viaggio di sole ragazze) ai Caraibi.

Vacanza tra ragazze

Kim, Kourtney e Khloe Kardashian, Kendall e Kylie Jenner sono cinque sorelle che si sostengono sempre e comunque. Il loro è un legame di sangue fortissimo e ce lo dimostrano a mezzo social. Se poi, per curare le ferite reciproche, si può contare su un budget illimitato tanto meglio. Accompagnate dalle figlie (per il viaggio al femminile Kim ha lasciato a casa i due maschietti), le Kardashian/Jenner hanno trascorso qualche giorno in una villa da sogno a Turks & Caicos. Mare cristallino, spiaggia bianca, piscine rinfrescanti, cocktail sulle sdraio: le donne del clan Kardashian non badano a spese.

Micro bikini e smagliature

Per la loro fuga in rosa, Kim, Kourtney, Khloe, Kendall e Kylie hanno messo in valigia solo bikini. Kylie Jenner non rinuncia alla sua passione per Dior e indossa un modello vintage che strizza le forme. La più grande delle sorelle, Kourtney Kardashian, mette in mostra il corpo con un micro costume rosso fuoco firmato Sommer Swim. Khloe Kardashian lancia un messaggio di body positivy ai suoi 129 milioni di follower, postando uno scatto in primo piano delle sue smagliature. Punta sul colore Kendall Jenner, top model di fama mondiale, che esibisce le lunghe gambe in un costume animalier di Tiger Mist.

Ai piedi di Kim

Infine, una parentesi doverosa su Kim Kardashian. Pare che mentre l’imprenditrice era al mare con la famiglia, Kanye West abbia iniziato a fare il trasloco. Il cantante avrebbe fatto portar via dalla loro lussuosa tenuta di Los Angeles 500 paia di sneakers Yeezy, il suo brand di abbigliamento. Ai tropici però Kim ha postato delle foto dove, seduta sul balcone, indossa delle futuristiche RNNR Ararat del marchio da 1.200 euro. L’amore finisce ma le scarpe firmate è meglio metterle al sicuro!

