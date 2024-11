Il seno di Kim Kardashian distoglie l’attenzione dalla croce di Lady Diana

Ogni primo sabato di novembre, moltissime star si ritrovano a Los Angeles per il LACMA Art+Film Gala. L’evento benefico, patrocinato da Gucci, ha lo scopo di raccogliere fondi per lo sviluppo di progetti legati all’arte e alla filmografia del famoso museo californiano. Tra i tanti vip presenti, a farsi notare più di tutte è stata (come spesso accade) Kim Kardashian.

Le star all’evento

Sabato De Sarno, direttore creativo di Gucci, è stato affiancato sul red carpet da Stefano Cantino, CEO della maison. Con loro c’era anche Leonardo DiCaprio, in veste di co-chair della serata. Con l’attore in prima linea, poteva mancare la fidanzata, Vittoria Ceretti? Dopo aver debuttato in veste di angelo alla recente sfilata Victoria’s Secret, la top è volata a Los Angeles, per presenziare alla soirée. In un long dress lilla con dettaglio cut-out sul busto e bordatura di piume, la Ceretti era divina: persino il make-up era in tonalità. Tra le altre star al LACMA Art+Film Gala, non è passata inosservata Blake Lively, con un minidress couture realizzato con rombi metallici di Tamara Ralph, abbinato a un voluminoso coprispalle con strascico. Verde per Kaia Gerber, con un vestito tutto frange anni Trenta. Bordeaux per Emily Ratajkowski, che ha optato per un abito d’archivio di Donna Karan con focus sulla schiena. Le maxi paillettes fanno brillare Charli XCX ma, in quanto a fattore wow, nessuna batte Kim Kardashian.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Kim in white

Sottotono mai: Kim Kardashian ci tiene ad essere sempre la star più chiacchierata. L’abbiamo vista con il vestito di Marilyn Monroe, ricoperta di scotch e con la maschera fetish: tutti look molto discussi e non sempre riusciti. L’importante però è che se ne parli e così è stato anche al LACMA Art+Film Gala. Nel mondo della moda, si usa dire che dovrebbe essere la persona a indossare l’abito e non la creazione a sovrastare la personalità di chi lo sfoggia. In quanto a personalità ed egocentrismo, la socialite non è seconda a nessuno. Sicura di sé, sfrontata, audace: Kim veste gli abiti di lusso come una seconda pelle. Può piacere o no ma di certo sa come si calca un tappeto rosso. La Kardashian si è presentata all’evento con un abito aderente sui fianchi e dallo scollo profondissimo. Un creazione super sexy, realizzata da Gucci, abbinata a un lungo cappotto in tonalità. Il bianco non era il più candido dei colori? Non quando sei Kim Kardashian.

La collana principesca

Kim Kardashian avrà usato il trucchetto del tape sul seno, da lei stessa sbandierato in passato, per evitare un fashion faux pas sul tappeto rosso? Di certo il suo scopo era avere tutti gli occhi puntati sul voluminoso décolleté. Per catturare ulteriormente l’attenzione, ha giocato con le collane. Sono tre i preziosi che adornano il suo collo: un chocker di perle di Tallarico, un girocollo di perle e diamanti di Bulgari e, soprattutto, l’Attallah Cross. Quasi due anni fa, la notizia della messa all’asta della vistosa croce di ametiste, creata negli anni Venti del Novecento da Garrard, aveva fatto il giro del mondo. Il motivo? Il 27 ottobre 1987, in occasione di un gala benefico, il ciondolo fu indossato da Lady Diana. Da allora se ne erano perse le tracce, fino a quanto Kim non aveva svelato ai follower di esserselo comprato da Sotheby’s, per 163.800 sterline. Lei non aveva perso occasione per postare una serie di scatti dove lo esibiva e adesso riecco l’accessorio spiccare tra i suoi seni al LACMA Art+Film Gala.

Le critiche

Appena hanno iniziato a circolare le immagini di Kim Kardashian in total white, con al collo la croce sfoggiata da Lady Diana, la rete si è scatenata con i commenti, tra qualche approvazione e molte critiche. Perché fa sembrare ogni cosa, anche i capi d’alta moda, così trash? – Gucci ma quando lo mette lei sembra Fashion Nova – Ha rotto l’abito di Marilyn e ora indossa così la collana di Diana? – Volgare e inutile – Continua così Kim, sei sempre bellissima. L’imprenditrice, con i capelli a caschetto laccati all’indietro e l’espressione fiera, non si cura dei troll e posa con soddisfazione. In fondo, è lei che può vantare di avere il prezioso gioiello nella sua collezione personale. Agli altri, restano solo parole e invidia.

Related Posts