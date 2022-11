Kim Kardashian bollente in lingerie… ma i fan smascherano il fotoritocco

Nuova polemica per la star, accusata di modificare troppo le sue foto: lei voleva solo far ingelosire l'ex

Le foto che Kim Kardashian ha pubblicato nel weekend sembrano voler ricordare a Pete Davidson cosa si è perso. La star posa in una serie di scatti bollenti, immortalandosi da vicinissimo, in intimo. Ma secondo i follower l’influencer ha sbagliato ancora una volta con il fotoritocco.

Sostituita con Emrata

Nei giorni scorsi il gossip americano si è infiammato: Emily Ratajkowski, fresca di separazione, starebbe vivendo un’appassionata storia con Pete Davidson. Non solo indiscrezioni, l’ex di Kim Kardashian e la modella sexy sono infatti stati ripresi mentre si abbracciavano con trasporto. E poteva Kim stare a guardare? L’imprenditrice, che avrebbe mollato Davidson perché non si sentiva pronta a una convivenza seria, ha risposto a suon di scatti hot su Instagram. La scusa è lanciare la collezione per le feste di Skims, la sua linea di lingerie e shapewear, ma i fan si dicono certi che lo scopo sia far rosicare l’ex.

Lo shooting casalingo

“Il negozio di Skims per la vacanze è aperto”, scrive Kim Kardashian su Instagram per invitare tutti a fare acquisti online. La star si autopromuove postando una serie di scatti dove mostra i nuovi capi, striminziti e luccicanti. Il reggiseno a triangolo e il micro perizoma sono ricoperti di cristalli: l’outfit perfetto per la notte di San Silvestro. Kim esibisce il famoso corpo, tonico e snello dopo la cura dimagrante a cui si è sottoposta (non senza polemiche) per entrare nell’abito di Marilyn Monroe al Met Gala. I lunghi capelli color platino completano l’outfit per le feste.

Fotoritocco o specchio?

Agli attenti follower non è però sfuggito un dettaglio sulle gambe. Nell’interno coscia di Kim Kardashian infatti si vede chiaramente uno strano effetto della pelle, quasi si trattasse di una doppia striscia di carne. Sembrerebbe un chiaro intervento, riuscito male, di fotoritocco. Kim non è nuova a questi giochetti ed è stata smascherata più volte in passato. E’ la zip della sua catsuit di pelle umana, ovviamente – Che succede Kim? – Sembra che abbia una gamba cucita, commentano i fan sul web. C’è però chi ipotizza che sia semplicemente l’effetto dello specchio alle sue spalle. Dove sta la verità? Nella gallery trovate tutte le foto.

Related Posts