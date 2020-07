Kim Kardashian, nuova vita nel ranch da 14 milioni di dollari

“Fra dieci anni mi vedo vivere in un ranch in Wyoming”. Queste sono parole che mai avremmo pensato di sentir pronunciare a Kim Kardashian. Chi l’avrebbe detto che il sogno della star americana fosse quello di scappare dalla caotica Los Angeles, città dove ha raggiunto la fama, per fare vita di campagna tra polvere e animali?

La burrosa Kim Kardashian sembra invece più seria che mai perché, dopo aver svelato il suo desiderio nel corso di un’intervista con Vogue Arabia a settembre, ha acquistato un ranch da sogno, a Cody, in Wyoming, del valore di 14 milioni di dollari. Ovvio, lei e il marito Kanye West mica potevano fare le cose in piccolo. Un lago privato pieno di trote, la grande casa principale, dieci dependance sparse per la proprietà, un saloon, una pista da go-kart, un ristorante e, al momento, 14 cavalli: queste le caratteristiche della loro meravigliosa tenuta.

Kim Kardashian con il marito e i quattro figli sta già trascorrendo molto tempo in Wyoming e non perde occasione per deliziare i follower con i suoi scatti da ranchera. Ovviamente anche i suoi outfit si sono adattati alla nuova vita selvaggia, tra pantaloni in pelle con frange, come quelli vintage di Roberto Cavalli, sensuali salopette da cowgirl (Mowalola) e boots pitonati (Yeezy e Paris Texas). Un mood decisamente diverso rispetto ai look sfoggiati in California. Del resto, casa che vai, guardaroba che trovi!

