Il nuovo amore di Kim Kardashian? Il robot di Elon Musk da 30mila dollari

Quando la realtà supera la fantasia. Una frase fatta che abbiamo sentito centinaia di volte fin da piccolissimi. Del resto, a partire dagli anni Cinquanta, siamo bombardati da letteratura e filmografia a tema. In un futuro distopico le macchine conquistano la terra e schiavizzano gli uomini. Questo mondo sembra, al momento, ancora lontano ma in giro si vedono sempre più prototipi di robot, mentre le automobili senza autista sono già parte della nostra quotidianità. Adesso anche Kim Kardashian si è buttata sul trend.

In auto con Optimus

L’emoji di un alieno: così Kim Kardashian ha lanciato su Instagram una carrellata di foto dove posa con un compagno inaspettato. Le immagini, leggermente sfocate, sono scattate di notte, in esterno. L’influencer è davanti a un’automobile, ambiguamente accovacciata; sul sedile, si vede un robot. Poi, il cambio di posizione: lei lo tiene per mano, gli si siede in grembo e sembra quasi voler alludere a una relazione tra una donna in carne e ossa e una macchina. Contenuti allusivi Metallo e pelle umana si incrociano, si toccano, in un gioco che sa di futuro ma che forse, presto, sarà realtà. L’umanoide è l’Optimus di Tesla, ideato dal tanto visionario quanto criticato Elon Musk. Il braccio destro di Donald Trump sta lavorando per portare sul mercato questo cyborg domestico, che vuole essere un aiuto nella quotidianità. Musk ipotizza di iniziare la produzione su larga scala intorno al 2027: il costo per questo assistente casalingo con gambe, braccia e testa varierebbe tra i 20mila e i 30mila dollari.

Kim ha votato Trump?

Finita l’accesa campagna elettorale americana, che ha visto la vittoria schiacciante di Donald Trump su Kamala Harris, si fa un gran discutere sul ruolo di Elon Musk. Nel corso della prossima presidenza, l’imprenditore sarà a capo del neonato Dipartimento per l’efficienza del governo. Negli Stati Uniti il dibattito sulla squadra messa insieme da Trump è molto acceso. Adesso nella bagarre politica si è infilata anche Kim Kardashian? In patria si afferma che, con la pubblicazione di queste foto, la socialite abbia confermato la sua vicinanza al partito repubblicano, di cui già si vociferava da tempo. Forse lei, che ambisce ad essere sempre al centro delle scene, voleva semplicemente postare degli scatti con l’umanoide di cui tutti stanno parlando ma che, per ora, nessuno, tranne appunto pochissimi eletti, può avere. Stesso concetto per il Cybercab, il veicolo a guida autonoma protagonista nelle foto: al momento è solo un prototipo, per cui non c’è una data di uscita sul mercato.

L’outfit sexy

Sulle scene da un ventennio, Kim Kardashian non ci pensa neanche a cedere il passo alle nuove leve. Tra vita privata sempre ricca di gossip, progetti imprenditoriali e partecipazione agli eventi più esclusivi, trova sempre il modo di avere gli occhi del mondo puntati addosso. Negli scatti con l’androide, sfoggia un look super sexy, che esibisce con pose maliziose e provocanti. Il bomber nero e corto di Balenciaga è portato sulla pelle nuda. Il clou della mise della Kardashian sono i leggings effetto reggicalze con dettagli in pizzo, sempre della maison francese. Impossibile non notare, sotto i pantaloni semitrasparenti, il perizoma color carne di Skims, il brand di shapewear da lei ideato. Capelli sciolti e mossi, trucco nature e broncio per l’influencer, che si fa abbracciare in auto dal suo umanoide. Farà anche le pulizie in casa?

