Kim Kardashian, seduzione “all’italiana”

Che ci sia intesa tra Kim Kardashian (e tutta la sua famiglia) e Dolce&Gabbana è una realtà assodata. Le collaborazioni sono state plurime, con grande soddisfazione da parte di entrambi. Stavolta però la Kardashian non è una semplice, per quanto irresistibile, testimonial: quella che è stata presentata con scatti che richiamano l’Italia anni Cinquanta è una collabs tra il brand di Alta Moda e Skims, di cui Kim è fondatrice.

Il sodalizio tra il clan Kardashian e Dolce&Gabbana

Nel corso del tempo Dolce&Gabbana ha scelto più volte Kim Kardashian come volto delle proprie collezioni, e anche l’influencer ha restituito il favore indossando capi del brand per partecipare a eventi mondani. Un amore, quello per la creatività di Stefano Dolce e Domenico Gabbana, condiviso con tutta la sua famiglia e che ha creato anche qualche rivalità. Indimenticabile fu l’evento nuziale di Kourtney Kardashian e Travis Barker, a Portofino, interamente curato dal duo di stilisti, con grande riscontro mediatico.

La collaborazione tra Dolce&Gabbana e Skims

La collezione fonde l’universo creativo Dolce&Gabbana all’attenzione per le forme e le curve tipica di Skims . Comprende alcuni dei modelli più rappresentativi provenienti dagli archivi di entrambi i marchi, con particolare attenzione alla vestibilità, alla texture, alle stampe e ai dettagli logati. Dalla lingerie più sensuale ai set da notte in seta, dai pantaloni modellanti ai corsetti che avvolgono il corpo: i capi sono pensati per essere indossati in ogni momento della giornata.

Shapewear d’alta moda

“È stato un onore collaborare con i miei amici Domenico e Stefano in occasione di questa collezione speciale firmata Dolce&Gabbana e Skims“, ha dichiarato Kim Kardashian. “Nutriamo un affetto sincero per Kim e la sua famiglia,” le hanno fatto eco i due stilisti. Tutti i capi sono all’insegna dell’inclusività e della body positivity: temi che stanno a cuore a entrambi. La capsule è un esempio di come lo shapewear possa essere d’alta moda, e l’intimo contenitivo possa avere la sua versione elegante.

Kim e Kourtney Kardashian nelle foto della campagna

La campagna per il lancio della collezione di Dolce&Gabbana x Skims è ispirata all’Italia degli anni Cinquanta. Le foto di Nadia Lee Cohen sono un’omaggio alle donne e al cinema di quegli anni. Tra panni stesi al sole, anziani seduti sull’uscio di casa e gatti nei vicoli, sembra di rivedere le atmosfere di Federico Fellini e Vittorio De Sica. A far rivivere il fascino prorompente delle attrici di quel tempo (Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Silvana Pampanini) ci pensano le famose sorelle. Kim Kardashian posa seduttiva, sfoggiando il décolleté grazie a scollature abissali, o con body trasparente e grembiulino bianco. Compare, in qualche scatto, affiancata dalla sorella Kourtney Kardashian: pure lei sensualissima inguainata in una catsuit leopardata, con foulard in testa o in tubino nero. Un bel tuffo nel passato in questi scatti, sarà stato per controbilanciare che Kim si è fatta fotografare con un futuristico robot? Guarda nella gallery la rinnovata complicità tra Kim e Kourtney nella campagna Dolce&Gabbana x Skims.