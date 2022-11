Kim Kardashian si riprende le scarpe di Kendall Jenner

Un altro colpo messo a segno per Kim Kardashian. Dopo essere stata scelta sia da Dolce&Gabbana che da Balenciaga come testimonial, anche Stuart Weitzman l’ha voluta come ambassador per l’autunno 2022. Il brand lancia la nuova linea di calzature e l’influencer è la star della campagna: nelle foto di Mario Sorrenti è audace e sensuale come solo lei sa essere. Lo stesso ruolo era stato ricoperto, nel 2018 e 2019, da sua sorella Kendall Jenner. Chissà se la notizia è stata accolta bene in famiglia?

Kim Kardashian testimonial di Stuart Weitzman

“Sono entusiasta di far parte del prossimo capitolo delle iconiche campagne di questo brand”, ha detto Kim Kardashian a proposito della sua collaborazione con Stuart Weitzman. Negli scatti posa in body e stivali over-the-knee con il tacco alto che enfatizzano le gambe, oppure in giubbotto di pelle e sandali. Sceglie pose a dir poco provocanti sfidando l’obiettivo e mettendo in mostra le sue forme toniche. “Abbiamo dato vita a scarpe audaci, in grado di fare sentire sicura di sé ogni donna che le indossa” hanno fatto sapere dal brand. E, se questo era l’obiettivo, l’ambassador non poteva essere più azzeccata.

Fa le scarpe alla sorella

Solo due anni fa, a sfoggiare le gambe chilometriche fasciate dagli stivali Stuart Weitzman c’era Kendall Jenner. Per un biennio è stata lei, con la sua energia e il suo carisma, la protagonista delle campagne del brand. Poi ha ceduto il passo a Serena Williams con la figlia Olympia, seguite a loro volta da Kate Hudson. Ora è il turno di Kim Kardashian di lasciare tutti a bocca aperta con le sue pose seducenti, e lei è pronta a dimostrare che le scarpe della sorellina minore non le vanno per niente strette. In famiglia sembrano andare sempre d’amore e d’accordo e gioire per i successi l’una delle altre, ma chissà se sotto sotto ci sia un pizzico di competizione… guarda nella gallery gli scatti delle due sorelle a confronto.

