Kim Kardashian e le lezioni su come “impacchettare” il seno con lo scotch

Come dimenticare le foto di Kim Kardashian, scattate nel 2008, e pubblicate anni dopo dalla socialite in cui si mostra con il seno ricoperto di nastro adesivo? La pratica, affinata negli anni dalla Kardashian, ha due scopi: risollevare l’abbondante quanto pesante décolleté e proteggere dal tanto temuto wardrobe malfunction, termine con cui gli americani indicano gli incidenti di look sul red carpet.

Kim Kardashian, si sa, ama gli abiti rivelatori e, soprattutto, scollati. Nell’ultimo decennio ci ha abituati a scelte di outfit tanto discutibili quanto bollenti. Sotto minidress e giacce appoggiate direttamente sulla pelle, non mancava mai il fedele scotch color crema.

IL NUOVO NASTRO SKIMS

Business woman di successo, Kim Kardashian ha capito perfettamente come fare (altri) soldi. Da qualche mese infatti ha lanciato la sua linea di shaperwear, Skims. La collezione comprende capi di abbigliamento modellante, dai reggiseni agli slip. Proposte in nove colori e con taglie dalla XXS alla 5XL, le creazioni di Kim puntano ad accontentare le donne di tutte le forme e tonalità d’incarnato. Il successo è stato immediato e le collezioni sono andate sold-out in pochissime ore.

COME SI APPLICA

Forte di questo incredibile interesse da parte degli acquirenti, Kim Kardashian ha svelato in questi giorni l’ultima geniale trovata. La star infatti è pronta a vendere anche l’oggetto a cui ha fatto più affidamento nel tempo: lo scotch modellante, ovviamente marcato Skims. Tante le nuance offerte e un unico scopo: rialzare e adattare a piacimento il décolleté, scomparendo perfettamente sotto ai vestiti succinti.

Per annunciare il lancio Kim ha postato una serie di video in cui fa una dimostrazione pratica, applicando con maestria lo scotch su una modella.

I CONSIGLI DI KIM

A corredo del tutorial ecco una serie di immagini storiche e mondane della Kardashian, in cui spiega come è solita usare il nastro e cosa farebbe di diverso ora. In conclusione, le famose foto del 2008 dove una Kim irriconoscibile ammicca all’obbiettivo con il lato A “impacchettato”.

C’è chi accetta la novità di Kim Kardashian di buon grado e chi sostiene che, con i 36 dollari per un rotolo di nastro Skims può fare un abbondante rifornimento di scotch in cartoleria e ottenere lo stesso effetto. A chi vi affidereste per risollevare le sorti del vostro seno?

