Dall'abito della sposa ai look delle famose sorelle: i dettagli del weekend da sogno in Liguria per le nozze tris dei Kravis

Le Kardashian, si sa, fanno le cose in grande. Ma a Portofino sono andate oltre ogni standard (già altissimo) del passato. L’occasione è il matrimonio tris di Kourtney Kardashian e Travis Barker. La coppia si è già detta sì altre due volte, a Las Vegas (QUI i dettagli) e in California (SBIRCIA le foto dell’unione civile). E’ l’Italia però il set scelto per le nozze in grande stile dei Kravis, che hanno portato in Liguria famiglia e amici, per un evento senza precedenti.

Portofino in festa per i Kravis

Il weekend è stato un crescendo di aspettative per il matrimonio di Kourtney Kardashian e Travis Barker. I due, accompagnati dai loro cari, sono sbarcati nel paesino ligure venerdì e non hanno più smesso di festeggiare. Cene firmate, gite in barca, passeggiate per gustarsi un gelato. Il tutto in stile gotico, mood stilistico della coppia. Dalla tonaca nera di Travis al minidress-lingerie con una Madonna sul busto e il velo blu di Korutney, i due non si sono risparmiati in fatto di look. Ovviamente però l’abito più chiacchierato è quello da sposa.

L’abito di Kourtney

La cerimonia è andata in scena domenica 22 maggio, sul far della sera, nell’esclusivo Castello Brown. Allestimento total red per la funzione, con il giardino della villa ricoperto da tessuti rossi. L’altare, le panche e tutto il suolo si sono colorati di questa tonalità. In questo colpo d’occhio color fuoco, Kourtney Kardashian in bianco spiccava come una Madonna. Il suo abito, così come quelli di tutti i membri della famiglia, era firmato Dolce&Gabbana. Il vestito cortissimo, della linea Alta Moda, era ispirato alle linee classiche della lingerie italiana e alla Dolce Vita.

Stupefacente il velo di Kourtney Kardashian, lunghissimo e scenografico. In pizzo lavorato a mano richiama i fiori di Portofino ma si distingue soprattutto per la grande raffigurazione della Vergine Maria, completata dalle parole family loyalty respect. Il ricamo, eseguito con la tecnica del punto croce, è invece un omaggio ai tatuaggi di Travis Barker ed è simbolo di rispetto, unione e comune devozione.

Lo sposo

Impeccabile Travis Barker, con un completo doppiopetto nero, sempre creato da Stefano Dolce e Domenico Gabbana. Il suo completo era composto da giacca doppiopetto con revers a lancia e pantaloni classici con piega e banda laterale. Vestibilità perfetta e cura nei dettagli: il vestito dello sposo è realizzato secondo i passaggi della tradizione sartoriale italiana. Il look era completato da una camicia bianca, papillon in raso di seta nero, spilla a croce dorata con cristalli neri e scarpe stile creepers.

I look delle Kardashian

La sposa è stata accompagnata all’altare da mamma Kris Jenner. La capofamiglia, con un lungo abito piumato color cipria, era visibilmente commossa nel dare in moglie la sua primogenita. Sono state chiamate all’appello anche tutte le sorelle di Kourtney Kardashian, sensualissime nelle loro creazioni Dolce&Gabbana. Pizzi neri e croce per una biondissima Kim Kardashian. Stesso approccio black per Khloe Kardashian, accattivante con una vistosa corona d’oro in testa. Hanno invece puntato sui fiori Kylie e Kendall Jenner. La prima ha optato per un long dress in argento, con un motivo floreale dipinto a mano. Kendall ha sfoggiato invece un aderentissimo modello beige, in cui faceva fatica a camminare.

Gli ospiti

Molti i vip presenti alle nozze. In prima fila c’era Mark Hoppus, frontman dei Blink-182, la storica ex-band di Travis. Il cantante era accompagnato dalla moglie Skye Hoppus, radiosa in un lungo abito scuro. E’ impossibile non notare anche Machine Gun Kelly e Megan Fox. Completo animalier sui toni del blu per lui, gonna in pelle nera e bustino in pizzo per lei. Gli ospiti si sono deliziati con una cena all’italiana, tra spaghetti al pomodoro e cannoli riempiti al momento. Il tutto è stato servito nei coloratissimi piatti di Dolce&Gabbana. Poi, via con le danze, dove i Kravis hanno indossato giacche in pelle bianca con scritto sulla schiena Mr Barker e Mrs Barker. Guarda nella gallery tutti i dettagli delle nozze da sogno di Kourtney Kardashian e Travis Barker.

