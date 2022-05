Dopo il matrimonio a sorpresa a Las Vegas, i Kravis si sono sposati in municipio in California... ma non c'è due senza tre

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Un voto al colore Pericolosamente sexy 7 IL NOSTRO GIUDIZIO

Practise makes perfect, dicono gli americani. Potremmo tradurlo con “l’esercizio rende perfetti” ed è quello che, in quanto a matrimonio, stanno facendo Kourtney Kardashian e Travis Barker. Domenica 15 maggio i due si sono infatti sposati per la seconda volta, a questo giro legalmente. Ma non c’è due senza tre ed è certo che le terze nozze arriveranno presto.

Sposi a Las Vegas

Il matrimonio era stato annunciato a ottobre, quando Travis Barker si era inginocchiato davanti a Kourtney Kardashian, chiedendola in sposa. Una data non c’era ma tutti si aspettavano un evento in grande stile, data soprattutto la fama della famiglia di lei. Invece il 4 aprile, dopo i Grammy Awards, i Kravis hanno deciso di sposarsi all’improvviso in una cappella di Las Vegas, davanti a un sosia di Elvis. La cerimonia non riconosciuta, giunta dopo una notte di baldoria, aveva stupito tutti. Adesso i due hanno fatto le cose seriamente, prendendo appuntamento in municipio.

Le nozze bis

La location scelta per il secondo sì non è casuale. Siamo infatti a Santa Barbara, in California, a pochissimi chilometri da dove in autunno Travis Barker aveva fatto la proposta a Kourtney Kardashian (RIVEDI QUI l’anello da sogno). Pare che gli invitati alla funzione civile fossero solo due, il papà dello sposo, Randy, e la nonna della sposa, MJ. Gli scatti black & white pubblicati dai Kravis sui loro profili social ben esprimono il loro mood stilistico. I due escono dal municipio, tenendosi per mano, poi posano scambiandosi i consueti baci e toccatine, un copione a cui ormai ci hanno abituati. Come mezzo di trasposto hanno scelto una decappottabile vintage, a cui sono state attaccate le tradizionali lattine e la scritta “Just Married”.

Il minidress da sposa

Per il suo look nuziale Kourtney Kardashian ha tenuto fede al made in Italy. Se per il matrimonio improvvisato in Nevada la star dei reality aveva optato per un bustino giallo di Versace, con un croce centrale (GUARDA la loro notte folle), per le nozze civili ha invece scelto Dolce&Gabbana. Il minidress bianco con spalline sottili fascia le curve di Kourtney. E’ romantico il grande cuore applicato sul vestito, sotto al seno: un dettaglio che esprime il loro amore. L’outfit della Kardashian era completato da alte décolleté scure e da un coprispalle che le faceva anche da velo. Completo scuro con occhiali da sole per lo sposo Travis Barker.

La terza volta in Italia?

Dopo questi due matrimoni tutto sommato discreti, considerando i personaggi, cosa dobbiamo aspettarci per le nozze ufficiali, quelle pompose con le famiglie e le amici? Nulla è dato sapere ma qualcosa si vocifera. I bene informati sono certi sul fatto che l’evento sia programmato per le prossime settimane in Italia. Del resto Kourtney Kardashian e Travis Barker sono stati visti più volte nel nostro Paese negli ultimi mesi. Si dice anche che la sposa si affiderà nuovamente a Dolce&Gabbana per il suo vestito. In attesa di vederli all’altare per la terza volta, curiosate tra le foto nella nostra gallery.

Related Posts