Kourtney Kardashian e Travis Barker presto sposi: ecco i dettagli dell’anello

Forever and ever, let’s make this last forever (per sempre, facciamo che duri per sempre), cantavano i Blink 182 nel 2001. Nel frattempo Travis Barker, storico batterista del gruppo, ha lasciato la band ma, come nella famosa hit, si augura comunque un epilogo a lieto fine con la sua Kourtney Kardashian. A giudicare dall’anello che l’artista ha regalato alla fidanzata, sembrano esserci tutti i presupposti per una love story duratura. Ebbene sì, pochi giorni fa Travis ha chiesto a Kourtney di sposarlo.

La proposta sulla spiaggia

Centinaia di rose rosse sulla spiaggia di Montecito, le candele intorno, le luci soffuse del tramonto californiano, con il cielo rosa e il mare increspato: è in questa atmosfera fiabesca che Travis Barker ha chiesto la mano di Kourtney Kardashian. Lei, ovviamente, ha subito detto sì. I due sono amici da una vita e da diversi anni si vociferava di una liaison. I Kravis però hanno ufficializzato la loro relazione solo a inizio 2021 e da allora è stato un crescendo di passione, outfit dark e tatuaggi (LEGGI QUI di quando lei ha tatuato lui).

Ora la coppia è pronta per il grande passo. Kourtney Kardashian è mamma di tre figli, avuti dall’ex Scott Disick, ha 42 anni e un impero economico costruito insieme alla madre e alle sorelle. Travis Barker, 45 anni, ha due figli, due ex mogli, e un’avviata carriera come imprenditore musicale. Insomma, insieme sono una potenza.

Il diamante da sogno

Tra le star non c’è proposta che si rispetti senza un anello da sogno. Il copione è stato perfettamente rispettato anche questa volta. Travis Barker si è inginocchiato davanti a Kourtney Kardashian con in mano uno spettacolare diamante di Lorraine Schwarz, noto brand di gioielleria, tra i più amati dal clan Kardashian. A detta degli esperti, la pietra dal taglio ovale supererebbe i 15 carati, per un valore stimato che oscilla tra i 650mila e il milione di dollari.

Nella cena organizzata in hotel subito dopo il fidanzamento ufficiale, a cui hanno partecipato i parenti e gli amici più stretti della coppia, Kourtney Kardashian non ha perso occasione per mostrare a tutti il suo brillocco mozzafiato. Forever and ever. Auguri Kravis!

Related Posts