Lauren, Kim e le altre Bond girl al casinò: i dettagli del mega party di Kris Jenner

È un susseguirsi di festeggiamenti in queste settimane in casa Kardashian/Jenner. Dopo il viaggio ai Caraibi per il 30esimo compleanno di Kendall Jenner, è arrivato il momento di celebrare la matriarca Kris Jenner. Per il suo 70esimo compleanno, l’imprenditrice ha organizzato un party memorabile nella tenuta di Los Angeles di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Tra musica, gioco d’azzardo, scenografie scintillanti e look da copertina, ogni dettaglio era studiato alla perfezione.

Kasino Royale

Non poteva che esserci una “K” in bella mostra nel tema del party di Kris Jenner. Kasino Royale richiama il titolo del celebre film della saga Bond, Casino Royale appunto, ma è anche un rimando alla lettera che accomuna il nome della festeggiata e di tutte le sue cinque figlie. Sui tavoli, nelle decorazioni, sui pacchetti di sigarette, sulle fiche da gioco e persino sui regali per gli ospiti (come accendini Zippo personalizzati) campeggiava il numero “0070”, un gioco di numeri che univa il mito di 007 all’età tonda di Kris. L’intera villa è stata trasformata in un casinò hollywoodiano d’altri tempi: drappi rossi, dettagli oro, rose in ogni angolo, luci glamour e dettagli scenografici hanno creato un’atmosfera da film. Jeff Bezos, impeccabile in smoking bianco, e Lauren Sanchez, in un long dress sheer molto sexy, hanno accolto gli ospiti come perfetti padroni di casa, rendendo la serata ancora più esclusiva.

Il look della festeggiata

Kris Jenner si è calata nel ruolo di protagonista con un look perfettamente a tema e all’altezza di un compleanno così importante. La sua scelta è ricaduta su un abito d’archivio: un modello rosso strapless di Givenchy Haute Couture, disegnato da Alexander McQueen per la collezione autunno/inverno 2002-2003. Il top a corsetto, la gonna a balze sovrapposte e una vibrantissima tonalità di rosso hanno trasformato l’imprenditrice in una vera Bond girl. Gli accessori non sono stati da meno: guanti neri lunghi da opera, una collana di diamanti, orecchini vintage Van Cleef & Arpels, bracciale Bulgari d’epoca, calze Wolford e scarpe Manolo Blahnik, il tutto incorniciato da un’acconciatura raccolta. Il risultato? Un look che unisce eleganza senza tempo e un tocco teatrale, perfetto per chi, come Kris, ha fatto della sua vita uno show.

Kim come Halle Berry

Tra le figlie di Kris Jenner, la più fotografata è stata sicuramente Kim Kardashian, che ha deciso di interpretare alla perfezione il tema della serata. Il suo outfit Balmain era ispirato al look di Halle Berry nel film del 2002 Die Another Day, sempre della saga del famoso agente segreto. Per lei un top in mesh lilla tempestato di cristalli, con spalline che si incrociavano sulla schiena, e una gonna a colonna in tonalità dal punto vita bassissimo. La silhouette richiamava quella iconica della Bond girl Jinx, interpreta dalla Berry. Kim ha postato sul suo Instagram molte foto con la didascalia “Die Another Day. 0070 James Bond Party for the one and only Kris Jenner 70th birthday!!!”, a sottolineare l’omaggio cinematografico.

Kourtney e Travis, amore dark

In pieno contrasto con le tonalità accese del resto della famiglia, Kourtney Kardashian e Travis Barker hanno scelto un linguaggio stilistico più dark, ma altrettanto d’impatto. L’imprenditrice ha indossato un long dress nero a sirena, con spalline sottili, apertura sul busto e guanti sheer in tinta. Il marito, famoso batterista dei Blink-182, ha optato per un tuxedo nero doppiopetto con dettagli gotici sul colletto della camicia. I due, che si sono sposati con un triplice matrimonio nel 2022 e sono diventati genitori del piccolo Rocky nel 2023, hanno postato su Instagram scatti della serata, che confermano un’unione forte e… in pendant.

Gli outfit delle altre sorelle

Le altre sorelle del clan non hanno tradito il dress code e hanno interpretato a modo loro il mood da Bond girl del party. Khloe Kardashian ha brillato con un abito completamente ricoperto di cristalli argento, firmato Ludovic de Saint Sernin e impreziosito da gioielli Lorraine Schwartz. Kylie Jenner ha scelto il candore del bianco, con un long dress aderente con collo all’americana e plissé sull’inguine firmato Elisabetta Franchi. Kendall Jenner ha invece optato per un modello rosso fuoco, con spalline sottili e silhouette a sirena: si tratta di un Just Cavalli vintage, risalente alla collezione 2000. Ogni look ha rispettato l’invito al glamour cinematografico, ma con personalità: un perfetto equilibrio tra unità famigliare e individualità.

Harry e Meghan si divertono

Anche il principe Harry e Meghan Markle sono stati invitati all’evento esclusivo. Harry ha scelto un smoking in velluto nero con papavero rosso appuntato sul bavero, in omaggio al Remembrance Sunday. Meghan ha optato invece per un look total black sofisticato. Dolcevita aderente, gonna con spacco laterale importante e accessori firmati Aquazzura. I lunghi orecchini pendenti oro erano abbinati a una clutch in velluto con fiocco e a sandali coordinati con lo stesso motivo. La loro presenza ha portato un tocco royal alla serata già esplosiva. Negli scatti pubblicati sul web, la coppia sembra divertisti molti, tra balli e chiacchiere: Un party ben diverso da quelli a cui erano abituati a Buckingham Palace.

Le altre ospiti

La lista degli invitati era degna di un red carpet di Hollywood. Paris Hilton ha scelto un long dress argento ricoperto di paillettes di Jenny Packham, con maniche allungate che si trasformavano in strascico e occhiali da sole per un ulteriore effetto glam. Nicky Hilton ha optato per un elegante modello Bronx and Banco, ricamato con piccole losanghe di lustrini: la schiena era maliziosamente nuda. Mariah Carey ha brillato in un long dress beige con maxi paillettes. Priscilla Chan, moglie del fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, ha osato con un trench in vernice nera Chanel: completamente aperto sulle gambe, lasciava intravedere gli slip. Un party da sogno, la cui parole d’ordine era “stupire”. Guarda nella gallery tutti gli scatti del 70esimo di Kris Jenner.

