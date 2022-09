Kylie Jenner, che silhouette alle sfilate parigine

Celare è il nuovo mostrare. Potremmo riassumere così un trend che in questi mesi sta piacendo molto alle famose, Kardashian-Jenner in primis. I look iper-coprenti realizzati da Balenciaga per Kim Kardashian (sbircia QUI), hanno fatto il giro del mondo ma la sorellina Kylie Jenner non sta certo a guardare. E’ questo il mood che ha scelto per la sfilata di Acne.

Pipistrello futuristico

Kylie Jenner è a Parigi per la fashion week. La più giovane e la più ricca delle sorelle della nota famiglia americana partecipa a pochissimi eventi selezionati e non perde occasione per farcelo sapere. Per lo show di Acne, Kylie ha optato per il total white. L’abito bianco con ampie maniche a pipistrello la copriva dal collo ai piedi. Il tessuto è tanto ma la resa è comunque super sexy. Del resto, la Jenner ci tiene a mostrare la forma ritrovata dopo il parto. L’influencer è diventata mamma per la seconda volta a febbraio. Lei e Travis Scott hanno accolto un maschietto (il cui nome è ancora ignoto, si chiamava Wolf ma poi i genitori hanno cambiato idea), arrivato per fare compagnia a Stormi, 4 anni. L’outfit era arricchito da vistosi occhiali da vespa e da orecchini con spuntoni, per un effetto futuristico.

Nella rete di Balmain

Non solo vestiti super coprenti per Kylie Jenner. L’imprenditrice ha infatti deciso di esibire scorci di pelle alla sfilata di Balmain. In prima fila per il défilé dell’amico designer Oliver Rousteing, Kylie era bollente in un minidress in corda effetto rete. Décolleté incorniciato da pannelli rotondi, scollo a V profondissimo, gonna inguinale: la Jenner ha sensualità da vendere. Capelli raccolti e laccatissimi, trucco raffinato e sandali in pvc trasparente completavano la mise da fashion week. Meglio coperta o svestita? Sbricia la gallery.

