Kylie copia Riri, che ha copiato Kim, che…

Kylie Jenner, che copiona! L’imprenditrice e superinfluencer è stata beccata di nuovo con lo stesso look di Rihanna. Sarebbero almeno 5 i casi in cui ciò è avvenuto: ma mentre la cantante delle Barbados non commenta, la rete non manca di crocifiggerla e sui social network i fotoconfronti si sprecano.

“Ciao, domani lancio la collezione estiva dei miei cosmetici”, scrive Kylie Jenner postando una foto con un look animalier. E mentre la maggior parte dei follower (140 mi-li-o-ni!) aspetta trepidante il giorno successivo, una piccola minoranza si chiede dove ha già visto quella indimenticabile catsuit trasparente e maculata e in pochi click trova la risposta: su Rihanna, esattamente un mese prima.

L’outfit incriminato è la “suggestiva” tuta leopardata LaQuan Smith da 700 dollari. Rihanna la indossava giacendo lasciva su un divano e coprendo le parti inguinali con una pelliccetta: immagine indimenticabile del 10 giugno scorso.

C’era stato però, anche nel suo caso, un’accusa di “plagio” nei confronti di Kim Kardashian, sorella maggiore di Kylie Jenner, i cui scatti leopardati (ma si trattava di una tuta Alaia vintage) avevano destato attenzione mediatica ben prima della mise di Rihanna, diventando iconici.

A volerla dire tutta, nemmeno Kim Kardashian è nuova alle accuse di plagio. Gli haters giurano che abbia un’ossessione nei confronti di Naomi Campbell: tanti abiti visti addosso ad entrambe lo testimoniano.

Insomma, nella guerra tra primedonne, in questo mondo globalizzato e social, è difficile risalire all’unicità. Resta la consapevolezza che Kylie Jenner, copiona o meno, avrà pur copiato bene se si ritrova a essere, a 21 anni, la più giovane miliardaria self-made di sempre.

