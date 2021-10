Kylie Jenner ferita e insanguinata sconvolge i fan: ecco perché

L'imprenditrice si è mostrata su Instagram nuda e ricoperta di rosso in una mossa di marketing che non è piaciuta

Kylie Jenner trasforma tutto quello che tocca in oro. Questa volta però ha fatto una scelta di business che non è piaciuta per niente ai follower. La 24enne ha costruito in pochissimo tempo un impero di beauty, tra le creme di Kylie Skin e il make-up di Kylie Cosmetics. Da Natale a San Valentino, ogni occasione commerciale è buona per lanciare una nuova linea di prodotti. Con Halloween in arrivo però Kylie si è buttata sul macabro. Eccessivamente, a detta dei fan che stanno inondando i suoi social con commenti negativi.

Kylie nuda e insanguinata

Kylie Jenner ha iniziato a stuzzicare i suoi 275 milioni di utenti Instagram qualche giorno fa, pubblicando diversi scatti dove, con outfit dai dettagli rossi, faceva crescere l’attesa per il lancio della capsule di trucchi Kylie X Nightmare on Elm Street. E’ dunque Freddy Krueger, l’assassino protagonista della famosa saga di film horror, l’ispirazione di Kylie per quest’anno. Il tutto è culminato con la messa in vendita della limited: per annunciarlo la Jenner si è fatta ritrarre completamente nuda, con ferite da taglio sulle braccia e, soprattutto, grondante di sangue. Capelli zuppi, occhi languidi e unghie laccate hanno completato il look da paura.

I follower infuriati

Le reazioni non si sono fatte attendere, i follower, scioccati e disgustati, hanno prontamente iniziato ad criticare Kylie Jenner. Ma che cavolo Kylie! – Non riesco a capire il senso di tutto questo, anche i bambini possono vederlo – Servirebbe a promuovere del trucchi? – Non era necessario – Siamo stufi di vedere sangue e violenza – Mi disturba, considerando anche che sei incinta.

Sì, Kylie Jenner è in attesa del suo secondo figlio dal compagno Travis Scott e, anche se i contenuti sono stati realizzati prima che le spuntasse il pancione, questa mossa è comunque sembrata inappropriata a molti. Come se non bastasse, scegliendo il personaggio di Freddy Kruger, la Jenner è stata accusata di voler promuovere l’infanticidio e la violenza sulle donne. Insomma, una mossa sbagliata via l’altra che, senza dubbio, andrà comunque a rimpinguare le già gonfie tasche della scaltra imprenditrice Kylie.

