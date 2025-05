Kylie e Kendall Jenner: sfida sexy in bikini tra sorelle infiamma i social

Kylie Jenner vs Kendall Jenner, sfida sexy: le due sorelle non si accontentano di dominare i social, ma si affrontano a colpi di sensualità. Le piccoline del clan Kardashian-Jenner hanno dato vita a una competizione fashion esplosiva, tra bikini striminziti e pose ad alto tasso erotico. Kylie ha acceso Instagram con scatti che la ritraggono in spiaggia, mentre Kendall ha conquistato l’attenzione con la sua ultima, bollente campagna per un notissimo brand di costumi. Una sfida di stile tra le sorelle Jenner che ha fatto impazzire il web.

Kylie Jenner Kendall Jenner sfida sexy: i bikini audaci di Kylie

Durante la sua vacanza a Turks and Caicos, Kylie Jenner ha condiviso su Instagram una serie di scatti in bikini che hanno mandato in tilt i fan. In particolare, ha indossato un due pezzi dorato firmato Cult Gaia. Un costume che si fa notare, con la particolare allacciatura asimmetrica del top (260 euro) e slip sgambatissimo (215 euro). Le immagini la mostrano distesa sulla sabbia con lo sguardo ammiccante, ogni posa è studiata per valorizzare le curve.

Gli altri look di Kylie Jenner

Sono molti i post di Kylie Jenner che svelano i momenti della vacanza. Protagonisti di ogni scatto, i capi di abbigliamento che vestono le forme generose della più piccola delle Jenner. Cattura l’attenzione il bikini rosso Chanel con micro borchiette, mentre fa volare la fantasia il minidress Lou de Bètoly, ricamato e traforato, indossato senza nulla sotto. Ogni foto ha totalizzato milioni di like e commenti, confermando il potere mediatico dell’imprenditrice beauty. Che qualche giorno fa era sotto i riflettori per via del primo red carpet di coppia con il fidanzato Timothée Chalamet.

Kendall Jenner e la campagna Calzedonia da capogiro

Mentre la sorella minore si gode il suo successo social, Kendall Jenner non sta a guardare e si impone nel mondo con una nuova campagna da capogiro. La modella è il volto della collezione mare 2025 di Calzedonia e, tra gli scatti più audaci, posa in topless indossando solo uno slip blu elettrico con il corpo sul pelo dell’acqua. Il tutto con un’espressione intensa e una postura da vera diva.

Kendall ripropone il topless

Il mood della campagna è chiaro: meno è meglio. Linee essenziali, tessuti glossy e tagli pensati per esaltare la figura femminile. Kendall, da sempre icona di uno stile più minimal e sofisticato rispetto alla sorella, dimostra ancora una volta di saper mescolare eleganza e provocazione. Una collaborazione, questa con il brand italiano di costumi, che si rinnova da qualche anno, visto il successo delle campagne precedenti. Il trucchetto del topless che s’intuisce e s’intravede è stato il leitmotiv anche delle foto lanciate lo scorso anno.

Il satin effetto wet look: must dell’estate 2025

Seducente e dorata come una dea del sole, Kylie Jenner ha lasciato il segno durante la sua fuga tropicale a Turks and Caicos con il bikini oro metallizzato firmato Cult Gaia. Un due pezzi che esalta la silhouette scolpita dell’imprenditrice e riflette la luce con effetto specchio, per un risultato ipnotico. A completare il look capelli sciolti, pelle ambrata e una lussuosa borsa in pelle Chrome Hearts. Con pochi elementi, Kylie trasforma una semplice giornata in spiaggia in un editoriale di moda.

Kendall Jenner in acqua con il bikini minimal firmato Calzedonia, protagonista della nuova campagna social. Distesa tra i riflessi del sole in piscina, la top model americana sfoggia un micro bikini blu satinato composto da un triangolo leggero (30 euro) e slip con laccetti laterali (25 euro), dal finish brillante che enfatizza l’abbronzatura dorata. Il modello, ben più economico di quello della sorella minore, si distingue per le ruches eleganti e il colore cielo intenso. Capelli bagnati all’indietro, nessun gioiello e trucco invisibile completano un look sofisticato e sensuale, perfetto per l’estate che arriva. L’assenza del top in alcune foto rende il tutto ancora più audace e virale, come confermato dal successo immediato sui social.

Kylie Jenner Kendall Jenner sfida sexy: chi conquista i fan?

Le immagini di Kylie Jenner e Kendall Jenner stanno facendo il giro del mondo. Due visioni diverse della sensualità, entrambe vincenti. Da un lato l’esplosività sexy e curvy di Kylie, dall’altro l’eleganza magnetica e snella di Kendall. Questa sfida di stile tra sorelle ha acceso il dibattito sui social, dove fan e celebrità si dividono tra #TeamKylie e #TeamKendall.

Quella che sembra una sfida è in realtà una collaborazione che valorizza entrambe. A ben guardare, sotto il sole dei Caraibi ci sono entrambe. Fioccano i video che testimoniano la loro complicità. Al mare insieme, entrambe in bikini, scherzano e si ritraggono a vicenda.

Ancora insieme in vacanza, come già l’anno scorso, hanno trasformato la spiaggia in una passerella a cielo aperto. Non ci resta che guardarle sorridere e divertirsi (oltre che prendere spunto dal loro stile per la propria estate).

Related Posts