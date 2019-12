Kylie Jenner, i look da montagna costano più di 15mila euro

A 22 anni Kylie Jenner è la più giovane miliardaria della storia. Grazie alle sue aziende di bellezza, Kylie Snin e Kylie Cosmetics, la star può vantare il succulento primato stabilito da Forbes. I suoi prodotti, dai rossetti ai fondotinta fino alle creme corpo, risultano sold-out in pochissimi minuti e tutti i proventi vanno a gonfiare le tasche della Jenner.

La più piccola del clan Kardashian è dunque anche la più ricca e in qualche modo questi soldi dovrà pur spenderli. Se dei vari investimenti di Kylie Jenner non si sa niente – di certo sarà ben consigliata da un pool di esperti in materia – della sua vita privata (e di lusso) invece si sa fin troppo.

A dicembre arriva la neve anche in alcune parti degli Stati Uniti e Kylie Jenner ha deciso di fuggire dalla calda Los Angeles per concedersi qualche giorno in montagna. Insieme alla figlia Stormi e a un’amica, la Jenner ha passato un weekend tra piste da sci e camminate nei boschi. Per dedicarsi alle attività in alta quota Kylie ha ovviamente optato per outfit firmatissimi e iper-costosi.

Il mood sexy caratterizza tutti i look di Kylie Jenner, a tutte le temperature e in ogni parte del mondo. Così ecco che, sui candidi fiocchi, l’imprenditrice si è fasciata in una tuta intera candida e aderentissima di Naked Wardrobe, accessoriata con polsini e sciarpa in lapin di Chanel. La maison francesce sembra essere la preferita della Jenner, che non perde occasione per sfoggiare le C incrociate su abiti e accessori.

Non può mancare un look tutto firmato Fendi, dai doposci alla giacca fino al cappello: davanti al camino Kylie Jenner è strapiena di loghi. Quando però deve seguire la figlia sulle piste al suo debutto sullo snowboard, Kylie si affida a un marchio tecnico e tanto chic: Moncler. La tuta con le frange e i guanti con le stelle non passano inosservati ma non sono certo a buon mercato. Il valore degli outfit da montagna della Jenner? Si parla di oltre 15mila euro. Scopri tutti i dettagli e i prezzi nella nostra gallery.

