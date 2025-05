Kylie Jenner incanta al Met Gala ma soffre per le scarpe

Kylie Jenner è stata una delle protagoniste più fotografate del Met Gala 2025, sfilando da sola sul red carpet con un abito su misura Ferragamo che ha lasciato tutti senza fiato. Tuttavia, la serata non è stata del tutto perfetta: sotto al vestito da sogno, un paio di scarpe le ha provocato forti dolori, costringendola a resistere a denti stretti per tutta la durata dell’evento.

Un look Ferragamo tra sensualità e sartorialità

Kylie Jenner ha dominato il Met Gala 2025 con un abito su misura Ferragamo, firmato da Maximilian Davis, che ha saputo fondere sensualità e sartorialità. Il corsetto trasparente, impreziosito da dettagli in tweed grigio e stecche a vista, si univa a una gonna con spacco vertiginoso, creando un effetto mozzafiato. La stola in seta nera, adornata da una spilla floreale, aggiungeva un tocco drammatico, mentre i guanti in tulle e le décolleté con dettagli in cristallo completavano il look con eleganza. I gioielli di Lorraine Schwartz, tra cui orecchini e earcuff in diamanti, illuminavano ulteriormente l’ensemble.

Con questo outfit, Kylie ha reinterpretato il tema della serata, Superfine: Tailoring Black Style, con una visione moderna e audace del tailoring femminile. Il look della Jenner al Met Gala 2025 evidenzia la tendenza attuale verso il “dark feminine”.

Scarpe da incubo sotto il vestito da sogno

Durante la serata, Kylie Jenner ha confessato di aver sofferto moltissimo a causa delle scarpe scelte per completare il suo look. Esteticamente perfette ma rigidissime, le décolleté con dettagli in cristallo l’hanno fatta soffrire per ore, lasciandola “intrappolata” in un dolore che ha cercato di mascherare con il sorriso davanti ai fotografi. Una disavventura fashion che accomuna molte celebrità in eventi di questo calibro, dove l’apparenza ha spesso un prezzo salato.

Le storie social: piedi distrutti e ironia post-evento

A confermare il disagio vissuto, Kylie Jenner ha condiviso una serie di Instagram Stories subito dopo il gala, mostrando i suoi piedi visibilmente provati. In uno dei video si vede l’influencer mentre toglie a fatica le décolleté, che erano state attaccate alla pelle con uno scotch particolarmente resistente, riprendendo le dita arrossate e segnate dai tacchi. “Max (Maximilian Davis, designer del brand – ndr) mi ha detto di incollare i miei piedi alle scarpe e ora sono incastrati” ha affermato Kylie in un video. Poco dopo, ha pubblicato una foto ironica dei suoi piedi nudi, accompagnata dalla scritta “they’re okay!!!!”, rassicurando i fan con una punta di autoironia. Un gesto spontaneo e sincero che ha reso ancora più virale il suo Met Gala 2025, tra glamour e momenti autentici da dietro le quinte.

Timothée Chalamet assente per evitare la “maledizione del Met”

L’assenza del fidanzato Timothée Chalamet ha alimentato i gossip. Secondo quanto riportato da The Sun, l’attore avrebbe scelto di non accompagnare Kylie per evitare la cosiddetta “maledizione del Met Gala”, secondo cui molte coppie che debuttano insieme sul red carpet dell’evento tendono a lasciarsi poco dopo. Da Kim Kardashian e Pete Davidson a Gigi Hadid e Zayn Malik, molte relazioni hanno iniziato a scricchiolare dopo aver calcato insieme il tappeto rosso. Invece di presenziare all’evento, Chalamet avrebbe preferito guardare una partita dei Knicks comodamente da casa.

Kylie Jenner e Timothée Chalamet: storia della relazione

Kylie Jenner e Timothée Chalamet hanno ufficializzato la loro relazione nell’estate del 2023, sorprendendo il mondo: la loro è una coppia tanto inattesa quanto affascinante. Riservati ma sempre al centro del gossip, i due si sono mostrati insieme in rare occasioni pubbliche, mantenendo la loro storia lontana dai riflettori. Nessun debutto ufficiale per i due, che per ora si tengono alla larga anche da un’uscita da innamorati al Met Gala. Sui social sono altrettanto schivi.

Il tema 2025: Superfine, omaggio alla moda nera

L’edizione 2025 del Met Gala ha celebrato il tema Superfine: Tailoring Black Style, un tributo all’eleganza e all’influenza della moda nera nella storia. Il dress code ha spinto molte celebrità a reinterpretare in chiave personale il concetto di tailoring, tra materiali pregiati, silhouette scolpite e riferimenti culturali forti. Kylie Jenner, con il suo abito Ferragamo in lana herringbone, con scollo all’americana, corpetto steccato in rete e decori di cristalli ha saputo incarnare perfettamente questa visione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

I peggiori disagi fashion delle star sul red carpet

Tacchi ingestibili, vestiti troppo stretti, scollature che “scappano”, aperture inguinali esagerate o outfit impossibili da indossare per andare in bagno: le star, pur di rispettare i dettami della moda, spesso accettano veri e propri supplizi sul red carpet. Kylie Jenner non è la prima a soffrire per la bellezza e sicuramente non sarà l’ultima. Nell’edizione 2025 ha fatto molto discutere, non in quanto a scomodità, la scelta della cantante Lisa, che ha dato scandalo per il volto di Rosa Parks stampato sulle mutandine Louis Vuitton.

I momenti social più divertenti del Met Gala 2025

Tra dietro le quinte, selfie improbabili e confessioni post-evento, il Met Gala regala sempre contenuti social sfiziosi. Kylie Jenner con la sua foto “they’re okay!!!!” dei piedi stremati è diventata subito virale: è suo il retroscena fashion più divertente dell’edizione 2025.

Related Posts