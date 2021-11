Diamanti abbinati per Kylie Jenner e la figlia ma l’anello “importante” è un altro

C’è un aggettivo che proprio non si sposa con il clan Kardashian-Jenner: discreto. Eppure Kylie Jenner riesce a essere anche questo. La più giovane e la più ricca della famosa famiglia è abituata alle luci della ribalta da quando era giovanissima, ha infatti iniziato a partecipare al reality Al passo con i Kardashian quando aveva solo dieci anni. Sarà per questo che adesso, dopo essere stata catapultata in tenera età nello showbiz, l’imprenditrice (il suo ultimo progetto è la sensuale linea di costumi Kylie Swim) ha maturato la decisione di condurre una vita più riservata. O meglio, di svelare solo quello che vuole sui suoi affetti, soprattutto da quando è diventata mamma.

La seconda gravidanza

A cavallo tra 2017 e il 2018 la prima gravidanza di Kylie Jenner è passata praticamente inosservata. La star è riuscita a mantenere il suo dolce segreto fino a dopo il parto della piccola Stormi. Lei e il padre della bambina, il rapper Travis Scott, vivono una relazione fatta di alti e bassi. Si sono lasciati e ripresi più volte. Poi a settembre la grande notizia: Kylie è incinta del suo secondo figlio. Tra i due sembra dunque essere tornato definitivamente il sereno e, nelle scorse ore, la Jenner ha pubblicato una serie di contenuti social parecchio rivelatori.

I diamanti in pendant

“Il papà ci ha preso gli anelli abbinati”, scrive Kylie Jenner su Instagram, postando una foto con la sua mano e con quella della piccola Stormi in primo piano. Mamma e figlia indossano due anelli di diamanti della stessa forma ma con carature diverse. Un regalo lussuosissimo da parte di Travis Scott per le sue donne: il gioiello di Kylie ha un valore stimato di circa 300mila dollari, la versione della bimba costerebbe circa 40mila dollari.

Kylie sposa in segreto?

Con quelle enormi pietre (i diamanti di Kylie oscillerebbero in totale tra i dieci e i dodici carati) è difficile concentrarsi su altro all’interno dell’immagine ma ai più attenti non è sfuggito un particolare ben più accattivante. Dalla manica della felpa nera di Kylie Jenner spunta in parte una fede all’anulare. Un veretta delicata, in oro giallo lavorato. Gli amanti del gossip si sono subito scatenati, considerando quanto la star ami far ricorso alle foto “parlanti” per svelare i dettagli della sua vita. Che lei e Travis si siano sposati in gran segreto?

