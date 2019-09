A 22 anni Kylie Jenner può vantare già una serie di primati come, ad esempio, l’essere la più ricca del clan Kardashian. Grazie alla sua linea di bellezza infatti, si è guadagnata il primato di più giovane miliardaria del mondo. Proprio in questi giorni l’influencer doveva essere a Parigi per la presentazione della collaborazione tra Kylie Cosmetics e Balmain ma un’influenza l’ha costretta al riposo forzato e, addirittura, a un ricovero ospedaliero.

Malanni a parte e tornando ai suoi record, adesso Kylie sta rapidamente diventando anche la più sexy della famiglia. La piccola di casa si è trasformata, con un bel po’ di aiutini, da brutto anatroccolo in cigno. Un cigno bollente!

Grazie alla relazione con Travis Scott, il rapper che le ha dato anche una figlia, Stormi, Kylie Jenner sta scoprendo il suo lato più sensuale e non ci pensa neanche a nasconderlo. Lasciano poco all’immaginazione gli scatti per Playboy che vede la coppia come protagonista, nel numero chiamato The Pleasure Issue. Una Kylie esplosiva, che ammicca, si strizza il seno e si avvinghia al suo Travis.

La fotografa Sasha Samsonova riesce a catturare perfettamente l’intesa tra Kylie Jenner e Travis Scott, che posano abbracciati, sia nudi che vestiti. Coperta di veli impalpabili e trasparenti o stretta in un reggiseno in pizzo rosso di Deborah Marquit, Kylie dimostra chiaramente che la sorellina delle Kardashian è definitivamente cresciuta.

LEGGI ANCHE

>>>Kylie Jenner, miliardaria a 21 anni<<<

>>>Kylie copia Riri, che ha copiato Kim, che…<<<