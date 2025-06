Kylie Jenner svela ai follower i dettagli delle protesi al seno

Kylie Jenner, la regina incontrastata dei social network, è ormai un punto di riferimento non solo per le tendenze beauty e fashion, ma anche per il modo diretto con cui condivide la sua vita con i follower. Sempre presente su Instagram e TikTok, Kylie non si tira mai indietro quando si tratta di raccontare dettagli personali, dal lavoro ai momenti in famiglia, fino a… gli interventi estetici. E proprio nelle ultime ore ha sorpreso i fan svelando nuovi e particolari dettagli sul suo intervento al seno, raccontando apertamente cosa ha chiesto al chirurgo.

Kylie Jenner racconta l’intervento

È bastato un commento su TikTok per far partire una confessione virale. La creator inglese Rachel Leary ha chiesto a Kylie Jenner informazioni sul suo intervento di mastoplastica additiva: “E’ esattamente quello che vorrei. Sì, è un seno grande, ma anche e soprattutto super naturale”. La risposta non si è fatta attendere. L’imprenditrice ha infatti commentato così: “445 cc, profilo moderato, metà sotto il muscolo! Silicone! Garth Fisher! Spero sia d’aiuto!”. La Jenner si è dunque affidata alle mani di Garth Fisher, chirurgo delle star, e ha scelto impianti mammari da 445cc, che indica la quantità di silicone contenuto in ogni protesi. Il gesto di Kylie ha colpito i fan, che hanno apprezzato la trasparenza dell’influencer, sempre più aperta nel parlare della propria esperienza con la chirurgia estetica. “Spero davvero che questo invogli altre star a essere più trasparenti sulle procedute chirurgiche ed estetiche a cui si sottopongono”, ha commentato un utente in risposta ai dettagli svelati nelle scorse ore dalla socialite.

Il rapporto con la chirurgia estetica

Non è la prima volta che Kylie Jenner affronta pubblicamente il tema della chirurgia estetica, andando controcorrente rispetto a molte altre colleghe. Già in passato aveva ammesso di aver fatto uso di filler labbra, nel corso degli anni, facendo poi dissolvere il materiale iniettato ma riprendendo con queste procedure successivamente. La Jenner ha tuttavia smentito di essere intervenuta sull’intero volto, come speculato in diverse occasioni. Nella docu-serie The Kardashians, che segue il famoso clan nella quotidianità, Kylie ha spiegato di aver vissuto un lungo percorso di accettazione del proprio corpo e che ogni decisione presa in termini di chirurgia è stata motivata dal desiderio di sentirsi bene con sé stessa. “La gente parla del mio aspetto da quando avevo 13 anni. È semplicemente estenuante,” ha affermato tra le lacrime in una puntata. Una scelta personale, ma che ha voluto condividere per offrire maggiore consapevolezza alle ragazze più giovani che la seguono.

I look con focus sul seno

Dopo anni complicati di accettazione del proprio corpo, Kylie Jenner sembra aver trovato forza e sicurezza, forse anche grazie agli interventi estetici. L’imprenditrice valorizza ora il suo corpo e il décolleté è spesso al centro dei suoi outfit, sia per quanto riguarda i look da tutti i giorni sia per gli eventi da red carpet. Tra bikini mozzafiato e abiti scollati, Kylie ha fatto del suo stile sensuale un vero marchio di fabbrica. Celebre è anche il suo sostegno alla campagna Free the Nipple, con foto sensuali e provocatorie, che hanno sfidato le regole di censura di Instagram (nel frattempo rimosse). Dal famoso (e audace) bikini Jean Paul Gaultier al confronto sexy con la sorella Kendall Jenner in vacanza, Kylie ha dimostrato di non avere paura di mostrarsi per ciò che è, celebrando il corpo femminile in tutte le sue forme.

L’amore con Timothée

Oltre ai successi lavorativi, anche sul fronte della vita privata tutto procede a meraviglia per Kylie Jenner. Il suo amore con l’attore Timothée Chalamet continua a far sognare i fan. La coppia ha ufficializzato la relazione lo scorso mese con il debutto sul red carpet ai David di Donatello. Innamorati e molto eleganti (anche qui il focus del look della star era su décolleté) sul tappeto rosso, hanno conquistando la scena. Solo pochi giorni fa, Kylie e Timothée sono invece stati fotografati insieme alla partita NBA dei New York Knicks, sempre sorridenti e affiatati. I due sembrano condividere una forte complicità, confermata anche dai tanti scatti dei paparazzi degli ultimi mesi. Un’unione che aggiunge ulteriore fascino alla giovane imprenditrice, ormai icona globale non solo di stile, ma anche di autenticità. Con questa nuova apertura sulla chirurgia estetica, Kylie Jenner si conferma una voce potente. Trasparente e decisa a rimanere fedele a sé stessa, non ha paura delle critiche.

