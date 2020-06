Kylie Jenner affronta di petto i problemi fiscali

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Idea regalo Per tutte le tasche pericolosamente sexy 5.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Quanto c’è di vero nelle vite dei componenti del clan Kardashian/Jenner? Questo non lo sapremo mai. Kim, Kourtney, Khloe, Kendall, Kylie e, ovviamente mamma Kris, sono estremamente calcolate. Niente viene pubblicato sui loro profili social o girato nella famosissima serie Keeping Up With The Kardashians senza uno studio accurato delle luci, degli outfit e del make-up. Sono donne abituate allo showbiz dalla nascita e maniache del controllo, tanto che ricorrono senza vergogna a chirurgia plastica e fotoritocco.

Kylie Jenner ha gonfiato… i conti?

Ultimamente però Kylie Jenner non ha ritoccato solo il fisico ma anche… i guadagni. Nel 2019 la rivista Forbes aveva incoronato Kylie come la più giovane miliardaria di sempre, grazie alla sua linea di beauty, Kylie Cosmetics, oltre che a tutti gli introiti realizzati con la famiglia. All’epoca dei fatti la Jenner era appena 21enne.

Nei mesi successivi all’annuncio Forbes ha però deciso di avviare un’indagine su di lei. Dai controlli sarebbe emerso come Kylie Jenner e mamma Kris Jenner abbiano gonfiato le cifre, fornendo anche documentazioni false sulla loro ricchezza. Per l’anno 2018 Kylie Cosmetics, oggi di proprietà del colosso Coty, ha dichiarato un guadagno di 360 milioni di dollari, in realtà però i milioni sarebbero 125.

Con i conti rivisti il patrimonio di Kylie Jenner ammonterebbe a meno di 900 milioni di dollari. Di conseguenza non le spetterebbe più il primato di miliardaria né tantomeno quello di miliardaria più giovane. Lei dal canto suo ha bollato, via Twitter, le accuse come infondate e ha aggiunto di poter “fare una lista di 100 cose più importanti al momento che fissarsi su quanti soldi ho”.

In reggiseno Gucci

Come se non bastasse nei giorni scorsi Kendall e Kylie Jenner sono state accusate di non pagare i dipendenti delle fabbriche che producono la loro linea di moda, Kendall + Kylie. Anche qui, il tutto è stato prontamente smentito e documentato a mezzo legale. Intanto quel che è certo è che Kylie non ha alcuna intenzione di fermare la sua vita di lusso. La star ha recentemente postato su Instagram due scatti mozzafiato dove indossa un prezioso reggiseno di Gucci (1.636 euro per il completo intimo) e sfoggia anche dei liscissimi capelli biondo platino. La Jenner ultimamente continua a cambiare il colore dei capelli. E’ con questo stratagemma che prova a sfuggire ai controlli fiscali?

