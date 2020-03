Kylie Jenner spazza la piscina con la lunga treccia, poi si spoglia con l’amica

Kylie Jenner fa solo cose esagerate. Del resto se a 22 anni, grazie alla sua linea di cosmetici, la più piccola del clan Kardashian può vantare di essere la più giovane miliardaria della storia, dovrà pur esibire la sua ricchezza.

Attraverso la sua attivissima pagina di Instagram, dove un post sponsorizzato costa alle aziende circa 1.2 milioni di dollari, Kylie Jenner ci porta quotidianamente nella sua vita di lusso. Una villa da sogno, auto da centinaia di migliaia di dollari, feste da capogiro: la Jenner non sa più dove mettere i soldi.

Se sul fronte del business va tutto a gonfie vele, lo stesso non si può dire dell’amore. Il rapporto con Travis Scott, rapper e padre della loro piccola Stormi, vive di costanti alti e bassi. Ora pare che i due siano tornati insieme, per il bene della figlia e per il forte sentimento che li lega. Prova ne sarebbe anche il fatto che per un weekend lungo al mare con l’amica Stassie Baby, la sorella Kendall Jenner e la bimba, Kylie abbia scelto di indossare più volte le sneakers Nike disegnate proprio da Travis.

Certo è che le scarpe passano in secondo piano con tutto quello che Kylie Jenner ha esibito durante la sua vacanza al femminile ai Tropici. Giochi maliziosi con Stassie, pose infuocate con Kendall, ammiccamenti e doppi sensi: Kylie non si risparmia. Per lei non esistono mezze misure, così ecco che il semplice bikini marrone per andare in spiaggia è in realtà un Gucci vintage degli anni Settanta, in vendita usato a 6mila euro. La minibag di Chanel a forma di cartone del latte costa invece oltre 4mila euro. Niente in confronto alla Birkin in coccodrillo viola di Hermès con cui Kylie si è fatta fotografare in partenza sul suo jet privato. Il valore? Circa 50mila euro.

In questi giorni di relax al caldo non mancano le immagini di Kylie Jenner insieme a Stormi. Mamma e figlia si vestono in pendant e sono sempre iper-firmate. Vintage anche per i graziosi abiti rosa interamente ricoperti della stampa Diorissimo di Dior. Sempre in tema di esagerazione, Kylie ha postato una serie di immagini dove si sposta per la lussuosa villa in affitto con una treccia posticcia chilometrica, così lunga da spazzare il pavimento. Un accessorio poco igienico ma di sicuro effetto. La Jenner non risparmierà sull’abbigliamento ma almeno alle pulizie ci pensa lei!

Related Posts