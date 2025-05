Kylie Jenner e Timothée Chalamet, primo red carpet di coppia ai David di Donatello

Tutti se li aspettavano insieme sul red carpet del Met Gala e invece Kylie Jenner e Timothée Chalamet hanno scelto Roma per il loro debutto ufficiale di coppia. I due hanno stupito stampa e fan, presentandosi insieme ai David di Donatello. Una complicità innegabile, manifestata con sfioramenti e sguardi complici sul tappeto rosso. Kylie ha anche postato una serie di contenuti social per documentare la serata e mostrare i dettagli del suo look bollente.

Un amore riservato

Kylie Jenner e Timothée Chalamet fanno coppia fissa da due anni. La loro storia è iniziata poco dopo la fine della relazione di Kylie con Travis Scott: l’imprenditrice e il rapper sono genitori di due bambini, Stormi, nata nel 2018, e Aire, nato nel 2022. I primi avvistamenti di Kylie e Timothée risalgono ad aprile 2023, ma è stato durante il concerto di Beyoncé a settembre dello stesso anno che la coppia ha ufficializzato la relazione con gesti affettuosi in pubblico. Da allora, i due sono stati visti insieme in diverse occasioni, tra cui il torneo US Open, sempre nel settembre del 2023, e premi cinematografici: le loro effusioni ai Golden Globe 2025 hanno fatto il giro del mondo. Tuttavia, si è sempre trattato di scatti rubati, la Jenner e Chalamet sono infatti estremamente riservati e proteggo la loro liaison a tutti costi. Fino al 7 maggio mancava il debutto ufficiale sul red carpet: tutto è cambiato a Roma.

Niente maledizione per loro

Solo due giorni prima della passerella romana, Kylie Jenner ha partecipato da sola al Met Gala 2025, indossando un abito su misura di Ferragamo: un modello sensuale e a tema con la serata, dedicata alla mostra Superfine: Tailoring Black Style. Il problema per la Jenner sono state le scarpe, che le hanno creato stress e dolori. Timothée Chalamet ha invece preferito restare a casa per seguire la partita dei Knicks. Una scelta ponderata, sembra per evitare la “maledizione delle coppie”, una credenza secondo cui i famosi che sfilano insieme all’evento newyorchese spesso si separano nel giro di poco. Quarantotto ore dopo, direttamente da una lussuosa stanza con arredi opulenti, la Jenner ha fatto sapere ai follower di essere a Roma. Il motivo? Accompagnare sul red carpet il fidanzato, premiato con un David Speciale per la sua interpretazione di Bob Dylan in A Complete Unknown.

Un red carpet tra baci e sguardi complici

Ed eccoli insieme sul red carpet: al loro debutto ufficiale, Kylie Jenner e Timothée Chalamet confermano la solidità della loro relazione, unendo cinema e romanticismo, in una delle serate più glamour dell’anno nel panorama degli eventi italiani. I due sono entrati mano nella mano sul tappeto rosso, non nascondendo l’emozione e una felicità tangibile. La Jenner e Chalamet si abbracciano, si guardano con occhi sognanti, sorridono ai fotografi. Poi, è il momento delle foto in solitaria per Timothée, elegantissimo con un doppiopetto in velluto nero di Tom Ford by Haider Ackermann. Il completo è arricchito da una camicia plissettata in tonalità, lasciata aperta per mostrare la canottiera, e da una gardenia bianca appuntata sul bavero. Baffetto con barbetta e capelli ricci con un filo di gel completano la mise, volutamente abbinata a quella della Jenner.

Kylie Jenner sensualissima a Roma

“Rome in Schiaparelli” scrive Kylie Jenner su Instagram, pubblicando una quindicina di foto del suo look. Scattate tra la camera da letto e il balcone dell’hotel, documentano la sensualità del long dress, creato da Daniel Roseberry. L’abito in tessuto nero lavorato, dalla forma a sirena, è elegantemente scolpito per esaltare le sue curve e ha una profonda scollatura. Le spalline sottili sono un’ulteriore nota maliziosa: lo sguardo cade sul décolleté e c’è persino un accenno di sideboob. A completare l’ensemble, una clutch gioiello con l’iconico buco della serratura e vistosi orecchini dorati. Uno dei due raffigura una mano che si arrampica sul lobo, a richiamare la firma surrealista della maison italiana. I capelli erano elegantemente raccolti in uno chignon tiratissimo, mentre il trucco minimal è stato realizzato dalla stessa Jenner, appassionata di beauty e fondatrice della linea di make-up e skincare Kylie Cosmetics. Dopo le foto rito in albergo, via all’evento. Guarda nella gallery il debutto di coppia all’italiana di Kylie Jenner e Timothée Chalamet: that’s amore!

