Kylie Jenner e Timothée Chalamet: amore e look abbinati alla partita di basket

Kylie Jenner e Timothée Chalamet continuano a vivere la loro storia d’amore sotto i riflettori, senza rinunciare al romanticismo… né allo stile. I due sono stati avvistati fianco a fianco al Madison Square Garden di New York, dove hanno assistito al Game 5 dei Playoff NBA, tra i New York Knicks e gli Indiana Pacers. Una serata all’insegna dello sport, ma anche della complicità. Sorrisi, chiacchiere e outfit perfettamente coordinati, a dimostrazione di come questa coppia funzioni anche nella moda.

Il debutto all’italiana

Prima dell’apparizione sportiva, Kylie Jenner e Timothée Chalamet avevano fatto parlare del loro amore anche a inizio maggio, quando si erano presentati insieme sul red carpet dei David di Donatello. L’evento ha segnato il loro debutto ufficiale di coppia: i due stanno insieme dalla primavera del 2023 ma sono sempre stati molto attenti a salvaguardre la privacy. Per l’occasione, la Jenner aveva indossato un abito couture Schiaparelli nero, mentre Chalamet aveva optato per un completo in velluto di Tom Ford. E’ stato però il loro arrivo sul tappeto rosso, tra sguardi complici e carezze, a far sognare i fan, tanto da far dimenticare l’assenza dell’attore al Met Gala di due giorni prima. Una mancanza che aveva alimentato i gossip: che Timothée avesse saltato l’evento per evitare la “maledizione del Met” o semplicemente per restare a tifare i suoi amati Knicks?

Basket e baci

Al Madison Square Garden, Timothée Chalamet e Kylie Jenner hanno vissuto la partita dei Knicks con tensione ed entusiasmo. L’attore è un fan scatenato della squadra di NBA e la fidanzata è senza dubbio contenta di condividere questa passione. Seduti in prima fila, insieme a una serie di altre star, hanno fatto il tifo e si sono lasciati andare a scambi affettuosi. Tra baci e carezze, hanno regalato al pubblico un vero show di tenerezza. La Jenner ha portato con sé anche una macchina fotografica digitale, con cui ha scattato qualche immagine a Timothée. E dopo il fischio finale? I due hanno festeggiato la vittoria del team con una cena romantica da 4 Charles Prime Rib, uno dei locali più esclusivi di New York. Inseguiti dai paparazzi fino a tarda notte, la Jenner e Chalamet, sorridenti e mano nella mano, sembravano usciti da una commedia romantica.

Look di coppia a tema Knicks

Alla partita NBA, ça va sans dire, gli outfit di Kylie Jenner e Timothée Chalament erano perfettamente coordinati, oltre che un omaggio alla squadra di casa. Timothée ha scelto una varsity jacket arancione e blu firmata Chrome Hearts, con un’aquila cartoon sulla schiena, in palette perfetta con i colori dei Knicks. A completare il look, jeans baggy decorati con croci arancioni e blu, dello stesso brand, così come i boots con motivo abbinato. Kylie ha invece optato per una mise che mixava streetwear e sensualità, una costante per lei: pantaloni in pelle nera effetto vinile, con una provocante apertura sui fianchi, crop top bianco, pump a punta e una giacca in pelle arancione, che riprendeva quella del fidanzato. A completare l’ensemble, una borsa vintage Dior a spalla, a stampa coccodrillo. Un abbinamento studiato, ma mai forzato: l’amore si legge anche nei dettagli di stile.

Related Posts