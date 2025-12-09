Amore in pendant per Kylie Jenner e Timothée Chalamet (con racchetta da ping pong)

Una cascata di arancione sul red carpet di Marty Supreme. Kylie Jenner e Timothée Chalamet hanno fatto il loro ingresso trionfale alla première del nuovo film dell’attore, dissipando in un colpo solo tutte le recenti voci di crisi. I due, più innamorati che mai, hanno scelto outfit coordinati firmati, che hanno letteralmente incendiato il tappeto rosso californiano.

La première di Marty Supreme

L’evento che ha portato la coppia sul red carpet è stata la première di Marty Supreme, il nuovo progetto cinematografico di Timothée Chalamet. Il film vede l’attore nei panni di un giocatore di ping pong, in un drama sportivo ambientato negli anni Cinquanta. Per Chalamet si tratta di un ritorno importante sul grande schermo dopo Dune: Part Two e il biopic su Bob Dylan. La serata ha rappresentato quindi un momento importante per la carriera dell’attore ventottenne, che ha voluto al suo fianco la persona più importante della sua vita: Kylie Jenner. Il red carpet si è trasformato in una passerella d’amore, con la coppia che ha rubato la scena a tutti gli altri ospiti presenti.

La love story continua

La relazione tra Kylie Jenner e Timothée Chalamet è iniziata nell’aprile 2023, quando sono stati avvistati insieme per la prima volta. Da allora, la coppia ha mantenuto un profilo relativamente basso, proteggendo gelosamente la propria privacy. Il loro debutto ufficiale come coppia sul red carpet era avvenuto a Roma a maggio 2025, in occasione dei David di Donatello. Sul tappeto rosso Kylie aveva sfoggiato un sensazionale abito Schiaparelli. Nelle ultime settimane, tuttavia, i tabloid avevano iniziato a parlare di una possibile crisi tra i due. Le voci si erano fatte insistenti dopo che erano stati visti raramente insieme in pubblico. Alcuni insider avevano persino ipotizzato che la differenza tra i loro mondi – lei regina incontrastata dei social e imprenditrice beauty, lui attore impegnato e schivo – potesse aver creato delle tensioni.

Passione sul tappeto rosso

L’ultimo red carpet ha dimostrato come le voci di crisi fossero completamente infondate. Timothée Chalamet e Kylie Jenner sono apparsi più innamorati che mai. I fotografi hanno immortalato sguardi complici, sorrisi dolci e gesti affettuosi. L’attore teneva la mano della compagna con naturalezza, mentre lei gli accarezzava la schiena con tenerezza. I loro occhi non mentivano: tra loro c’è ancora una forte intesa. Durante il photocall, i due si sono abbracciati, incrociando le mani sul ventre della Jenner. Chalamet ha anche fatto scivolare le dita sul lato B della compagna. I due si sono scambiati sussurri e risate, isolandosi dal caos circostante. La chimica era palpabile e il linguaggio del corpo parlava chiaro: questa è una coppia solida e felice.

In Chrome Hearts

Ma la vera dichiarazione d’amore è arrivata attraverso la moda. Kylie Jenner e Timothée Chalamet hanno scelto di presentarsi in total look arancioni firmati Chrome Hearts: il coordinato ha fatto impazzire i fashion addicted. Per Kylie, l’outfit era un trionfo di sensualità. L’influencer ha indossato un abito in pelle arancione aderente con dettagli cut-out bollenti che lasciavano intravedere il busto e il décolleté. Il corsetto presentava una scollatura profonda mentre la collana con le croci catturava lo sguardo. La gonna lunga e fasciante completava la silhouette audace. I capelli lunghi e neri sciolti sulle spalle completavano la mise. Il dettaglio cool? Anche le unghie erano in nuance.

Con la racchetta da ping pong

Timothée Chalamet ha optato per un completo arancione in pelle, composto da giacca e pantaloni, abbinato a una camicia ton sur ton e stivali in nuance con lacci. Ma il vero colpo di scena è stato l’accessorio che ha portato con sé: una racchetta da ping pong nera decorata con borchie argentate, appesa a tracolla come una borsa. La scelta non era casuale ma un chiaro richiamo al suo personaggio in Marty Supreme. L’attore ha trasformato un oggetto sportivo in un accessorio di moda avant-garde. L’oggetto, personalizzato con lo stile rock di Chrome Hearts, è diventato il simbolo della serata. Un modo ironico e originale per promuovere il film senza dire una parola. Kylie Jenner ha sicuramente avuto un ruolo chiave nella realizzazione di questi coordinati unici. L’amore è anche questione di… stile.