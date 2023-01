Kylie Jenner e Travis Scott, amore (ancora) al capolinea?

Feste separate per l'imprenditrice e il rapper... e il beauty look di lei desta sospetti

Quello tra Kylie Jenner e Travis Scott è un continuo tira e molla. Da anni i due si prendono e si lasciano. Adesso la loro storia sembra naufragata per l’ennesima volta. Molto attenti alla privacy, Kylie e Travis non postano quasi mai contenuti social di coppia ma gli indizi dell’ennesima rottura ci sono comunque tutti. E non mancano nemmeno gli insider pronti a svelare indiscrezioni sulla loro love story.

Sei anni di tira e molla

La relazione, fatta di alti e bassi, di Kylie Jenner e Travis Scott dura da quasi sei anni. Ad aprile 2017 i due erano stati paparazzati insieme per la prima volta, mano nella mano al festival musicale di Coachella. Poche settimane dopo Kylie è rimasta incinta della prima figlia, Stormi, nata nel febbraio del 2018. La nuova famiglia ha trascorso un periodo felice, si vociferava anche di un matrimonio imminente. Nel 2019 e nel 2020 i due hanno affrontato diverse crisi, rientrate con la nascita del secondogenito, avvenuta a febbraio 2022. Sul finire dell’anno però ecco che Kylie e Travis sembrano essersi detti ancora addio.

Travis salta le feste con i Kardashian

Ma cos’è successo tra Kylie Jenner e Travis Scott? Loro non renderanno mai noti i motivi della presunta rottura ma c’è chi sostiene che la crepa abbia iniziato ad aprirsi qualche mese fa, quando l’ex di Scott, Rojean Kar, aveva accusato di infedeltà il rapper su Instagram. “Lo facciamo tutte le fot***e notti” erano state le parole di Rojean. In autunno i due sembravano aver superato la cosa ma di fatto Travis e Kylie non si vedono insieme da novembre. Lui era assente ai party di Natale del clan Kardashian, lei è volata ad Aspen insieme alle amiche per un po’ di relax e divertimento sulla neve: insomma, i due sembrano fare vite separate già da un po’.

L’indizio è nelle sopracciglia?

In questo periodo Kylie Jenner non si è risparmiata in quanto a post social all’insegna della sensualità. Il suo Instagram è pieno di scatti bollenti, tutti con outfit firmatissimi. Dall’abito vintage di Mugler, indossato nel giorno di Natale, alla tuta super sexy di Alaia, scelta per festeggiare il nuovo anno, il lusso sul suo profilo non manca. C’è però un particolare beauty che non passa inosservato. Nelle ultime immagini pubblicate, la Jenner appare infatti con le sopracciglia decolorate, un trend molto in voga tra le star. Si dice che quando una donna modifica la pettinatura sia pronta per un grande cambiamento, sarà così anche per i peli dell’arcata sopracciliare?

