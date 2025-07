Kylie Jenner, estate tra Italia e Francia: bikini bollenti e borse da mezzo milione di euro

Dopo aver partecipato al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, Kylie Jenner ha deciso di concedersi ancora qualche giorno in Italia. E come biasimarla? La star ha scelto una lussuosa villa immersa nelle campagne toscane per trascorrere momenti di relax con i figli Stormi e Aire e un gruppo di amici selezionatissimi, prima di spostarsi verso la Costa Azzurra, per proseguire la sua estate da sogno. Tra piscine, passeggiate tra i cipressi e bagni in mare, i look sfoggiati da Kylie sono ovviamente da capogiro, firmati dai brand più esclusivi e pronti a dettare tendenza per tutta la stagione.

Sensuale per Lauren e Jeff

Le nozze di Lauren Sanchez e Jeff Bezos sono destinate a restare nella storia della cronaca rosa. Un happening con star hollywoodiane, eventi sontuosi e party da mille e una notte, di cui si parlerà ancora a lungo. Kylie Jenner non poteva mancare, accompagnata dalla mamma Kris Jenner e dalle sorelle Kendall Jenner, Kim e Khloe Kardashian. Per i tre eventi ufficiali Kylie ha scelto look che hanno lasciato ospiti e curiosi senza fiato. Per la festa di pre-wedding ha optato per un abito in pizzo giallo vintage della collezione Dolce&Gabbana primavera/estate 2001, dal sapore retrò ma incredibilmente attuale. Durante la cerimonia vera e propria, la Jenner ha indossato un lungo abito aderente di Dilara Findikoglu con motivo lace-up frontale. In una tonalità tra l’azzurro chiarissimo e il bianco ghiaccio ha rischiato di rubare la scena alla sposa: è sempre meglio evitare queste nuance a un matrimonio. Per il pigiama party Dolce Notte, la giovane imprenditrice ha sfoggiato invece un ensemble vintage Chloe primavera/estate 2000. Composto da una gonna longuette bianca in seta e un top tempestato di cristalli, è perfetto per brillare fino a tarda notte.

Italian summer

Archiviato il matrimonio, Kylie Jenner si è diretta verso le colline senesi per qualche giorno di vacanza tutta italiana. Messo da parte il glamour degli eventi ufficiali, la star ha continuato a stupire con look estivi, sensuali e ovviamente griffati. Per il viaggio dal Veneto alla Toscana con i figli Stormi e Aire ha scelto un set animalier vintage firmato Dolce&Gabbana, perfetto per enfatizzare le sue curve. Tra un tuffo in piscina e una passeggiata tra i cipressi, Kylie ha incantato con un bikini grafico marrone firmato Juan Vidal. Abbinato a un paio di pantaloni bianchi e a un foulard annodato in testa, è in perfetto stile diva anni Sessanta. A completare la mise una borsa nera Alaia. Immancabile anche un momento più intimo: la Jenner si è messa in posa nella sua camera con un babydoll leopardato della collezione Skims x Dolce & Gabbana: sensualità senza freni.

Animalier… con le ciliegie

La vacanza toscana è stata anche l’occasione perfetta per promuovere la nuova collaborazione tra il brand di abbigliamento di Kylie Jenner, Khy, e il marchio di costumi Frankies Bikinis. Una capsule di swimwear che promette già il sold out prima ancora di arrivare ufficialmente sul mercato. Kylie si è fatta immortalare con un bikini leopardato che fascia e valorizza le forme, mentre addentava delle ciliegie. Seduta su una sedia, la giovane imprenditrice, che ha di recente svelato ai follower i dettagli dell’intervento di mastoplastica additiva, ha posato in modo ultra malizioso, con la ciotola di frutta appoggiata tra le gambe, aumentando ulteriormente il fattore hot. Un set fotografico che ha fatto impazzire i fan su Instagram e reso ancora più desiderabile la collezione in arrivo.

Le borse da vacanza valgono mezzo milione

Tra gli scatti vacanzieri condivisi da Kylie Jenner nelle campagne toscane, uno in particolare ha attirato l’attenzione degli appassionati di moda: quello delle borse che ha portato con sé in Europa. E che borse! Si intravedono due Chanel 25 in pelle nera e argento, eleganti e pratiche grazie alle multi-tasche. Non manca una Flap della maison francese in tessuto matelassé imbottito, versatile e senza tempo. Ma i pezzi più pregiati della collezione “da viaggio” sono due Hermès: la Kellydole Picto in colori pastello, una limited edition spiritosa e giocosa con tanto di faccino stilizzato, dal valore second hand stimato attorno ai 50mila euro, e una delle it-bag più rare del mondo, la Sac Faubourg Birkin 20. Realizzata in una combinazione di cinque diversi pellami e alligatore bianco, riproduce le vetrine della celebre boutique della maison in Rue du Faubourg Saint-Honoré, a Parigi. Questo accessorio da sogno si può trovare sul mercato di lusso anche per 400mila euro. Un patrimonio in valigia, letteralmente.

Nelle acque di Saint Tropez

Dopo i giorni trascorsi tra le colline toscane, Kylie Jenner si è trasferita in Costa Azzurra per un’altra tappa delle sue vacanze europee. A Saint Tropez la giovane imprenditrice è stata paparazzata in acqua insieme agli amici e alla sorella Kendall Jenner, tra spruzzi, risate e chiacchiere. Non c’è traccia del fidanzato Timothée Chalamet, ma niente paura: l’attore è impegnato sul set di un nuovo film, nessuna crisi all’orizzonte. Per i bagni in mare Kylie ha scelto un sofisticato costume intero bianco con dettagli cut-out, mentre per rientrare in hotel ha abbinato la sua Kellydole Picto di Hermès – quella da 50mila euro – a un paio di infradito con tacco firmati Manolo Blahnik. Tra la Francia e l’Italia Kylie Jenner cambia location ma non stile: guardala nella gallery per scoprire tutti gli outfit del viaggio nel Vecchio Continente.

