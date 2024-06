Kylie e Kendall Jenner, vacanze di lusso in barca in Spagna

Mar Mediterraneo: tutto il mondo ce lo invidia. Le acque azzurre, le scogliere frastagliate, la folta vegetazione: le coste dell’Europa del sud sono lo sfondo perfetto per scatti da favola. Vuoi non approfittarne? Sono sempre di più le star americane che scelgono queste mete balneari per le loro vacanze. Adesso è la volta di Kylie e Kendall Jenner, che hanno optato per la Spagna. Ovviamente, si spostano a bordo di una lussuosissima barca a vela… sfoggiando look sexy e costosi.

Sorelle a Maiorca

“Mallorca” (Maiorca, in italiano) scrive Kylie Jenner in un post su Instagram, facendo sapere ai follower di essere alle Baleari. L’imprenditrice può contare su una compagna di viaggio speciale: Kendall Jenner. Le due sorelle, che sono unitissime, condividono foto e video delle loro giornate mediterranee. Per spostarsi tra le isole dell’arcipelago usano una barca a vela a due alberi del valore di milioni di euro. La lussuosa imbarcazione vanta eleganti pavimenti in legno, morbidi lettini, maxi divani, un arredamento ricercato. Kylie e Kendall si mettono in posa, postando sia scorci in alto mare che scatti sulla terraferma, tra passeggiate e relax in auto, mentre sorseggiano birra da una bottiglia in vetro.

Kylie Jenner tra pizzi e aderenze

Abituate a stupire con i look, sempre firmati e sensuali, Kylie e Kendall Jenner hanno tenuto fede al loro registro stilistico anche per la vacanza nel mare spagnolo. Partiamo dalla più piccola, la 26enne Kylie Jenner che, in pochi anni, è riuscita a costruirsi un imperio miliardario grazie alle sue linee di beauty e cosmetici. Kylie ha fasciato le sue famose forme in abiti alquanto maliziosi. C’è il long dress in maglina color tortora scelto per una serie di scatti al tramonto: il modello, firmato Paris Georgia (500 euro), è arricciato sui fianchi. Come non citare poi il minidress vintage in pizzo bianco di Jean Paul Gaultier? Un capo rarissimo, dal sapore sponsale. Non manca, ovviamente, un bikini: la Jenner lo sceglie rosso fuoco e lo scatto è da urlo.

Kendall Jenner, top in barca

Top model di fama planetaria, acclamata dai più grandi stilisti, inseguita dalle riviste di moda: Kendall Jenner sa come mettersi in posa. La serie di immagini pubblicate su Instagram direttamente dalla barca si potrebbero facilmente confondere con gli scatti di uno shooting patinato. Seduta su un lettino sul ponte dell’imbarcazione, Kendall è una visione in un lungo abito lilla di Khaite (3.440 euro). Il bicchiere di vino bianco appoggiato con nonchalance sul tavolino fa venire voglia d’estate mentre i colori del tramonto alle sue spalle rendo oniriche le foto. Altro giorno, altro look per la Jenner, che si scatta un selfie dove indossa un semplice reggiseno beige a fascia. Non c’è traccia di bikini nei suoi outfit da mare, lei che pochi giorni fa aveva acceso gli animi dei fan con un provocantissimo due pezzi Calzedonia. Riuscirà a fare di meglio nelle acque spagnole? Nella gallery ci sono tutti gli scatti di questa vacanza di lusso tra sorelle.

