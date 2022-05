Negli ultimi anni i Kardashian sono spesso stati paragonati ai Kennedy dei giorni nostri. I Kennedy 2.0, pop e social. Entrambi rappresentano una dinastia importante, chiacchierata e dalla forte presenza scenica. Nel bene o nel male, di entrambe queste famiglie si è sempre parlato e sempre si parlerà. I – anzi le – Kardashian al gran completo non potevano ovviamente mancare al Met Gala 2022. Per rimanere in tema, sul red carpet dell’evento fashion più atteso dell’anno, Kim Kardashian ha indossato il vestito sfoggiato da Marilyn Monroe per cantare “Happy Birthday” a John Fitzgerald Kennedy nel 1962 (SCOPRI QUI tutti i dettagli). Anche le altre del clan hanno però fatto discutere per i loro outfit.

Kendall e Kylie a contrasto

Per le Kardashian il Met Gala è dunque una questione di famiglia: ognuna ha portato il proprio contributo fashion. La capostipite Kris Jenner ha optato per un elegante caftano drappeggiato giallo di Oscar de la Renta. Hanno invece scelto volumi maxi Kendall e Kylie. Kendall Jenner (con tanto di sopracciglia sbiancate) era esagerata in una creazione di Prada. Per lei due top sovrapposti, uno in tulle e uno in rete, e una vaporosa gonna in seta con rouches realizzate a mano. Se Kendall ha preferito il nero, Kylie Jenner si è trasformata in una sposa, con una vaporosa creazione bianca. E’ sentito l’omaggio dell’imprenditrice a Virgil Abloh, il designer e fondatore del marchio Off-White scomparso lo scorso anno. “Io e Virgil saremmo dovuti andare insieme al Met nel 2020 ma l’evento è stato posticipato. Sono onorata di indossare questo abito, per ricordare il mio meraviglioso amico”, ha scritto Kylie su Instagram.

Kourtney, Khloe e… Travis

Kim Kardashian e Pete Davidson non erano l’unica coppia innamorata del clan sul tappeto rosso. Come non citare Kourtney Kardashian e Travis Barker? I due alla fine non hanno indossato Dolce&Gabbana (QUI le indiscrezioni dei giorni scorsi), bensì Thom Browne. Gonne per entrambi, con un motivo sul ventre che ricorda una panciera: i Kravis hanno tenuto fede alla loro indole gotica. Ha invece puntato sull’oro Khloe Kardashian, stretta in un abito di paillettes Moschino che sottolineava il corpo tonico. Scopri tutti i look delle Kardashian al Met Gala nella gallery: chi preferisci?

