La borsa mare delle vip? E’ costosa e firmatissima

Chanel, Louis Vuitton, Prada... il marchio grosso non va in vacanza ma Soleil Sorge è controcorrente

Spiaggia che vai, borsa mare che trovi! Le vip modaiole non riescono a rinunciare ai top brand nemmeno in vacanza. E quindi eccole sfoggiare sottobraccio le ultime ambitissime bag estive firmate: borsa di paglia o bag in tessuto, l’importante è stupire.

Mete chic e… borse mare adeguate

Ilary Blasi lascia il marito ma resta fedele… a Chanel, suo brand di riferimento che l’accompagna anche sotto l’ombrellone. La borsa in denim mostrata in Tanzania costa quasi 4mila euro (guarda gli altri capi di lusso delle sua vacanza QUI).

Belen Rodriguez ed Elisabetta Canalis scelgono invece Louis Vuitton: si tratta delle limited edition estive OnTheGo dedicate ai luoghi delle vacanze chic come Portofino e Porto Cervo. Introvabili online, si possono acquistare nelle boutique del brand a circa 5mila euro.

Anche la Ferragni non bada a spese

Costa 2.300 euro la Saint Jacques Louis Vuitton di Chiara Ferragni, in rafia con dettagli in pelle color caramello. La borsa è completata da una pochette amovibile per gli oggetti più piccoli, affinché non si perdano tra gli asciugamani. La Ferragni quest’estate ha sfoggiato ovviamente diversi modelli di borsa mare, tutti firmati ça va sans dire: very cool anche quella crochet con il marchio Prada ricamato sullo sfondo rosa (1450 euro).

La borsa di paglia

Giulia De Lellis ama Jacquemus, tanto da portarselo al mare: la sua borsa sfrangiata non è nuovissima ma è tra le più curiose avvistate sui litorali. Va sul classico la supertop Heidi Klum, sia come forma che come brand (te lo diciamo nella gallery).

Chiara Nasti ha sfoggiato una Celine di fianco al pancione, mentre Elena Santarelli mette il telo mare dentro alla borsa di paglia Tory Burch.

La borsa mare low-cost

Non solo lusso per le vip più social: le ex gieffine Soleil Sorge e Sophie Codegoni scelgono la comodità economica di un marchio italiano e sottobraccio sfoggiano una coloratissima borsa mare Carpisa. Nella gallery trovi anche la borsa di paglia di Claudia Schiffer.

