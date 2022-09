La fashion week bollente di Chiara Ferragni parte dal maglioncino rivelatore

MORSO DELLA VIPERA Pericolosamente sexy Un voto al colore Come lo indossa Idea regalo 7.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

La Milano Fashion Week entra nel vivo. Sfilate, presentazioni, eventi: la città meneghina è il posto dove stare in questi giorni. Star, editor e influencer di tutto il mondo si riversano in Lombardia, pronte a fare il pieno di nuove tendenze. Poteva mancare Chiara Ferragni? Certo che no.

Una settimana piena

E’ un calendario fittissimo quello dell’imprenditrice per la settimana della moda. E’ la stessa Chiara Ferragni a postare una storia con la sua schedule per la MFW, corredata da foto dei look che indosserà, studiati per tempo e, ovviamente, da sogno. Non mancano i dettagli su trucco e parrucco: tutto deve essere perfetto per l’influencer più seguita.

Infuocata da Fendi

Chiara Ferragni ha inaugurato la fashion week presenziando alla sfilata Fendi. Il suo outfit ha attirato i flash dei fotografi e la folla di curiosi che l’attendevano da dietro le transenne. L’abito nero di paillettes con un gilet militare dai dettagli shearling era abbinato ai cuissard rossi della maison, appartenenti alla collezione autunno-inverno 2017. Negli anni abbiamo visto questo modello ai piedi di un sacco di vip, Chiara compresa (scoprile tutte QUI). Un dettaglio infuocato, capace di rendere accattivante ogni look.

Underboob per Fedez

Chiara Ferragni si è poi cambiata per gli appuntamenti del pomeriggio, seguiti da una cena con il marito Fedez. Il suo secondo outfit del giorno è casual ma bollente. In pieno mood primi anni Duemila, che tanto sono tornati di moda in questi mesi, la Ferragni ha optato per jeans baggy con maxi tasconi ideati dall’amica Ginevra Mavilla per Replay. E’ il top però a far girare la testa. Il micro maglione fuzzy della sua collezione, Chiara Ferragni Brand, lascia poco all’immaginazione. Cortissimo, svela un underboob da capogiro. Lei, consapevole dell’effetto, si è fotografata da più angolazioni. La fashion week è solo all’inizio: quanti look da batticuore ci regalerà Chiara?

Related Posts