Fino a qualche tempo fa, non molto a dire il vero, uscire di casa in ciabatte era considerata roba da casalinghe disperate. Chi l’avrebbe mai detto che sarebbe diventata la scelta più trendy dell’estate? Complice la pandemia, che ha orientato lo stile verso opzioni sempre più dirette alla ricerca del comfort, il sandalo basso e comodo si è imposto con prepotenza. Si indossa al mare o in città, è di plastica o di corda, infradito o con fasce che avvolgono il piede. Certo, sempre meglio se i dettagli sono ricercati e, soprattutto, se sono firmate come quelle delle vip.

Ciabatte comode? Una scelta di stile

Sono state per anni l’emblema di chi pensava solo alla comodità senza curarsi dello stile, ma quest’anno le ciabatte con la doppia fibbia sono amatissime dalle fashion addicted. Cristina Marino sfoggia le iconiche Birkenstock Arizona marroni, per un look che abbina comfort a raffinatezza. Barbara d’Urso prova un modello simile, in collaborazione con Valentino. A rilanciare il trend, ci aveva pensato qualche mese fa Chiara Ferragni, beccandosi pure le critiche (ve lo abbiamo raccontato QUI).

Ultra flat, ultra chic

Le ciabatte bassissime quest’anno sono il massimo dello chic. Le Oran di Hermès piacciono a tantissime vip, da Elisabetta Gregoraci (che le sceglie bianche) a Giorgia Palmas (che le indossa nere) a Giulia De Lellis (che va sull’arancio). Super esclusive e super costose (circa 500 euro), ma meno delle Lido Bottega Veneta di Valentina Ferragni: quelle che indossa sono in pelle lilla, dalla punta quadrata e con l’inconfondibile lavorazione intrecciata. E costano ben 950 euro!

L’infradito non passa di moda

Se pensate che sia finita l’era delle ciabatte infradito, vi state sbagliando. Non staranno vivendo il loro momento di massimo splendore, ma hanno ancora molto da dire. Juliana Moreira le sceglie in plastica, comodissime e colorate. Marina Graziani punta su un modello più elegante, con la suola in paglia e la stringa decorata con pietre e perle.

Anche Cristina Buccino esce in ciabatte, ma lei le indossa con il calzino: scelta coraggiosa, la approvate? Guardatela nella gallery e decidete voi…

Related Posts