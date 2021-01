La rivincita di Valentina Vignali, in intimo è un angelo sexy

Una bella rivincita contro gli hater, quella che si è presa Valentina Vignali. Durante la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2019, la ex campionessa di basket era ingrassata 10 chili in 10 settimane, e per questo aveva subito numerosi attacchi. All’inizio ha sofferto molto per le critiche feroci, come è naturale. Poi però ha trovato lo stimolo per reagire e la sua risposta per immagini vale più di mille parole. Con quel fisico scolpito, la ex cestista è un vero schianto e non è un caso se Victoria’s Secret l’ha scelta per promuovere la sua collezione di intimo.

“I miracoli non esistono”, si è detta Valentina Vignali. E così si è concentrata sul suo obiettivo e ha lavorato sodo per ritrovare la forma fisica. Le ci sono voluti tanto allenamento, una dieta ferrea e una dose non indifferente di buona volontà, ma i risultati dimostrano che ne è valsa la pena. Su Instagram sfoggia curve da urlo, esaltate alla perfezione da completini super seducenti Victoria’s Secret. “Li ho azzittiti tutti guarda come stanno muti”, ha scritto posando in lingerie rossa. E poi “La vendetta è dolce” per mettere a tacere una volta per tutti gi hater.

“Questo per me è un sogno che si avvera, sono immensamente felice” ha commentato Valentina Vignali. Quella con Victoria’s Secret è una collaborazione importante per lei che, da ex sportiva, si sta affermando sempre più come modella e influencer. Con i follower ha voluto condividere anche qualche momento di backstage, in bustier rosso e tanga sui tacchi alti o con un completino rosa e nero dai ricami intriganti.

Probabilmente, se sembra così a suo agio nelle pose sensuali con poca stoffa addosso, non è un caso. Dietro l’obiettivo infatti c’è il suo compagno, Lorenzo Orlandi, pronto a immortalare ogni sua mossa. Lei posa provocante come non mai e con addosso l’intimo di Victoria’s Secret, Valentina Vignali è proprio sexy… come un angelo.

