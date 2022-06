La svolta hot di Valentina Ferragni: le foto al limite della censura

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Idea regalo Un voto al colore Pericolosamente sexy 7.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

In fatto di look, Chiara Ferragni ci ha abituati alle provocazioni. I suoi scatti sfidano la censura di Instagram (QUI le ultime proposte) e scatenano una polemica via l’altra. Ma, in quanto a malizia, c’è una novità in famiglia. Anche la sorella Valentina Ferragni infatti ha preso una virata sexy.

Valentina Ferragni sul palo

Da qualche anno Valentina Ferragni allena il suo fisico con la pole dance. La disciplina sportiva è un mix tra ginnastica e danza con la pertica: un training molto intenso che dà sicuramente i suoi frutti. E non solo per il corpo. E’ stata la stessa Valentina in passato a spiegare ai follower come questo sport la aiuti a sfidare sé stessa e i suoi limiti. Questa consapevolezza si ripercuote nella quotidianità della Ferragni, che si mostra più sicura che mai. Lo dimostrano gli scatti che pubblica online. Costumi sgambati, oblò maliziosi, minidress. All’ultima sfilata Fendi, durante la fashion week maschile, ha sfoggiato un blazer-dress multilogo dalla scollatura profonda.

Gli scatti in lingerie

Sfrontata e bellissima, Valentina Ferragni ha di recente alzato ulteriormente l’asticella della provocazione. “Oggi scatto una nuova campagna di lingerie”, ha scritto lei sui social. Le immagini sono infuocate e lei ne è consapevole. In piedi in una stanza d’hotel, la sorellina di casa Ferragni è una visione con l’intimo nero ricoperto di strass arcobaleno di Oséree. Le autoreggenti fanno girare la testa e il tatuaggio sul fianco stuzzica la vista. Capelli mossi e trucco glitter completano il look. C’è poi uno scatto sul letto, così provocante da meritare il bollo “censored” (censurato), che copre sapientemente le forme di Valentina. Sbirciala nella gallery.

