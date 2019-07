La vendetta di Irina Shayk per Bradley Cooper

“La vendetta è un piatto che si serve freddo”, recita il famoso proverbio. E Irina Shayk sembra aver fatto suo il concetto. Un mese fa la top model e l’ormai ex compagno Bradley Cooper hanno annunciato la separazione, dopo quattro anni insieme e una figlia, Lea De Seine.

Irina Shayk, da sempre molto riservata e poco attiva sui social per quanto riguarda la sua vita personale, sembra ora essere in pieno “revenge mood”. Dopo aver sbollito per qualche settimana la delusione amorosa, la Shayk è passata al contrattacco. Prima le foto sexy durante uno shooting in Islanda e adesso la rivincita vera e propria.

Modella di fama mondiale, se c’è una cosa che Irina Shayk sa fare bene è comunicare col look. A spasso per New York nel weekend Irina ha optato per capi basic: minidress bianco, giacca nera e anfibi Dr. Martens. Un outfit così semplice che pare essere in netto contrasto con la clutch, vero punto focale della mise. La borsetta a forma di libro Olympia Le-Tan infatti riproduce la copertina del famosissimo romanzo “L’idiota” di Dostoevskij. Messaggio non tanto velato per Bradley Cooper? Con l’accessorio fashion The Idiot è colpito e affondato.

